Украина берет верх в экономическом противостоянии с российским ВПК 2.02.2026, 15:12

Дроны «Герань» в разы дороже, чем украинские средства противодействия.

Украина и Россия усиливают стратегические удары по важной инфраструктуре. Украина делает ставку на дальнобойные ударные дроны в войне на истощение. Киев наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, железнодорожным узлам и другие объекты в глубине России. Россия, напротив, пытается подавить украинскую ПВО массовыми атаками дронов, планирующих бомб и ракет. Главным элементом такой тактики стали дроны «Герань», созданные на базе иранских «Шахед», пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Первоначально «Герань» была относительно дешевыми беспилотником — около $35 тыс. — и эффективными. Однако с 2023 года Украина наладила масштабное использование средств РЭБ, активно глушивших спутниковую навигацию дронов. В 2024 году перехват достигал более 90%. Чтобы обойти защиту, Россия начала модернизировать платформу, установила навигационные модули «Комета-М», а также камеры, системы связи и элементы дистанционного управления. Эти улучшения сильно удорожили дроны.

Тем временем Украина перешла к более экономичным методам перехвата. Наиболее успешным решением стали дроны-перехватчики стоимостью от $1,400 до $2,400, разработанные украинской платформой Brave1 и частными компаниями. Эти компактные системы сближаются с «Геранью» и таранят цель. Их массовое применение делает уничтожение российских дронов в разы дешевле самих «Гераней», нарушая первоначальный замысел России — вынудить Киев расходовать дорогие ракеты ПВО.

Россия пытается адаптироваться, оснащая дроны камерами заднего вида и переводя часть «Гераней» на сверхмалые высоты, однако эти меры недостаточно эффективны.

По оценкам аналитиков, экономический баланс в этой части войны теперь решительно смещается в пользу Украины: российские дроны становятся сложнее и дороже, тогда как украинские средства перехвата — доступнее и масштабируемее.

