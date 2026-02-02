Microsoft представила обновленный «Пуск» для Windows 11

Microsoft представила обновленный «Пуск» для Windows 118
- 2.02.2026, 19:05
- 5,056
Разработка обновленного меню заняла почти год.
Microsoft начала поэтапное распространение переработанного меню «Пуск», вошедшего в состав январских обновлений операционной системы Windows 11. Обновление станет доступно на всех совместимых устройствах в течение ближайших недель, сообщает Windows Latest.
Развертывание нового интерфейса стартовало на прошлой неделе и будет происходить постепенно. Разработка обновленного меню заняла почти год: в ходе работы Microsoft отказалась от ряда радикальных концепций, остановившись на эволюционном обновлении. В результате внешний вид «Пуска» изменился незначительно, а ключевые корректировки носят косметический и структурный характер.
Отмечается, что при разработке обновленного «Пуска» учитывались отзывы пользователей из Feedback Hub. В Microsoft пришли к выводу, что меню должно быстрее откликаться, выглядеть менее перегруженным и восприниматься как более персональное пространство с понятной навигацией.
Строка поиска теперь закреплена в верхней части меню, что ускоряет доступ к приложениям и файлам. Ниже расположены закрепленные программы и блок рекомендаций, который включён по умолчанию. В Microsoft отмечают, что рекомендации представляют собой динамические персональные подсказки, однако пользователи могут отключить этот раздел при желании. При этом деактивация рекомендаций также отключает отображение недавно использованных элементов в «Проводнике».
Кроме того, компания перенесла приложения из раздела «Все» на главный экран меню и добавила возможность группировать программы по категориям. Опция уже успела получить неоднозначные отзывы. Также панель Phone Link стала необязательной и теперь отображается сбоку только при необходимости.