28 мая 2026, четверг, 16:36
Наталья Радина призвала западных дипломатов следить за здоровьем Николая Статкевича

10
  20.02.2026, 23:40
  • 7,340
Наталья Радина

Его жизни по-прежнему угрожает опасность.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина обратила внимание на ситуацию с лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем, который вчера, 19 февраля, был освобожден из лукашенковской тюрьмы после инсульта, который случился с политзаключенным 21 января:

— Крайне важно, что Николай Статкевич наконец на свободе, но сегодня нужно уделить максимум внимания состоянию его здоровья. Поскольку в Беларуси не осталось правозащитных организаций и независимых медиа, следить за ситуацией вокруг лидера оппозиции должны представители посольств западных государств в Минске.

Некоторые из них, как посольство Германии, уже поприветствовали освобождение Николая Статкевича, но необходимо держать в фокусе что будет происходить с политзаключенным дальше: будет ли ему представлена необходимая медицинская помощь и реабилитация, не столкнется ли он с саботажем или даже препятствиями в лечении.

После инсульта, который случился 21 января, политик три недели находился в реанимации. Сейчас жизнь и здоровье лидера белорусской оппозиции по-прежнему в опасности и важно сделать все возможное, чтобы власти не могли ему больше навредить.

