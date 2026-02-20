WSJ: Мятеж Пригожина подтолкнул Си Цзиньпина начать чистки 2 20.02.2026, 16:14

Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Глава КНР напуган коррупцией и лояльностью армии.

Председатель КНР Си Цзиньпин начал новую волну чисток в китайской армии после того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа в России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к руководству Коммунистической партии Китая.

По словам собеседников издания, неспособность Москвы одержать быструю победу над Украиной, а затем и над Пригожиным, показала руководителям Китая, что масштабная модернизация вооруженных сил не приводит автоматически к созданию грозной боевой силы.

Си Цзиньпин, обеспокоенный коррупцией, подрывающей боеспособность страны, пришел к выводу, что одной военной техники недостаточно для обеспечения обороны, если она не подкреплена абсолютной политической лояльностью, говорится в публикации.

