Морпеху РФ дали в Киеве пожизненный срок

Морпеху РФ дали в Киеве пожизненный срок13
- 20.02.2026, 21:11
За расстрел пленных.
Суд в Киеве приговорил российского морского пехотинца Владимира Иванова, признанного виновным в убийстве двух военнопленных, к пожизненному лишению свободы. На таком наказании настаивала обвинительная сторона, сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 20 февраля, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Суд установил, что в январе 2025 года во время боев в Курской области Иванов и другие российские военные устроили засаду. Два украинских военнослужащих сложили оружие и подняли руки, чтобы сдаться в плен, но Иванов открыл по ним огонь. На заседаниях суда свидетели – сослуживцы Иванова – заявляли, что тот действовал по приказу командира.
«Суд установил: никакой военной необходимости применять силу не было, а осужденный отдавал себе отчет в преступности приказа и мог отказаться его исполнять», – написал Кравченко.
Действия Владимира Иванова были квалифицированы по статье «нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, повлекшее гибель лиц под защитой международного гуманитарного права». Суд также частично удовлетворил гражданский иск: Иванов обязан заплатить 50 млн гривен (почти 982 тысячи евро) компенсации бывшей жене одного из погибших, отмечает «Суспильне».
Сам подсудимый заявил, что раскаивается в преступлении.