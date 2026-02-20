закрыть
28 мая 2026, четверг, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Морпеху РФ дали в Киеве пожизненный срок

13
  • 20.02.2026, 21:11
  • 12,008
Морпеху РФ дали в Киеве пожизненный срок
Владимир Иванов в суде
Фото: Суспільне Новини/Олена Куренкова

За расстрел пленных.

Суд в Киеве приговорил российского морского пехотинца Владимира Иванова, признанного виновным в убийстве двух военнопленных, к пожизненному лишению свободы. На таком наказании настаивала обвинительная сторона, сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 20 февраля, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Суд установил, что в январе 2025 года во время боев в Курской области Иванов и другие российские военные устроили засаду. Два украинских военнослужащих сложили оружие и подняли руки, чтобы сдаться в плен, но Иванов открыл по ним огонь. На заседаниях суда свидетели – сослуживцы Иванова – заявляли, что тот действовал по приказу командира.

«Суд установил: никакой военной необходимости применять силу не было, а осужденный отдавал себе отчет в преступности приказа и мог отказаться его исполнять», – написал Кравченко.

Действия Владимира Иванова были квалифицированы по статье «нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, повлекшее гибель лиц под защитой международного гуманитарного права». Суд также частично удовлетворил гражданский иск: Иванов обязан заплатить 50 млн гривен (почти 982 тысячи евро) компенсации бывшей жене одного из погибших, отмечает «Суспильне».

Сам подсудимый заявил, что раскаивается в преступлении.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов