Чехия присоединилась к бойкоту Паралимпиады из-за участия белорусов 1 20.02.2026, 23:23

В Праге заявили, что спорт — это не только результаты, но и ценности.

Чешские паралимпийцы не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр, поскольку осуждают допуск параспортсменов стран-агрессоров – России и Беларуси – к участию в Играх под национальными флагами и символикой.

«Пока продолжается агрессия в Украине, российские и белорусские спортсмены не имеют места на международных соревнованиях», – заявил Чешский паралимпийский комитет.

Паралимпийцы подчеркнули, что спорт – это не только результаты, но и ценности, которые российская агрессия в Украине полностью отрицает.

«Поэтому мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия», – отметили они.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта.

