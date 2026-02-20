Чехия присоединилась к бойкоту Паралимпиады из-за участия белорусов

Чехия присоединилась к бойкоту Паралимпиады из-за участия белорусов1
- 20.02.2026, 23:23
В Праге заявили, что спорт — это не только результаты, но и ценности.
Чешские паралимпийцы не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр, поскольку осуждают допуск параспортсменов стран-агрессоров – России и Беларуси – к участию в Играх под национальными флагами и символикой.
Об этом пишет «Европейская правда».
«Пока продолжается агрессия в Украине, российские и белорусские спортсмены не имеют места на международных соревнованиях», – заявил Чешский паралимпийский комитет.
Паралимпийцы подчеркнули, что спорт – это не только результаты, но и ценности, которые российская агрессия в Украине полностью отрицает.
«Поэтому мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия», – отметили они.
Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта.