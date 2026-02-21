Банкам разрешили блокировать один вид платежей по картам некоторых белорусов

Банкам разрешили блокировать один вид платежей по картам некоторых белорусов1
- 21.02.2026, 10:55
Стало известно, кого коснется ограничение.
Белорусским банкам разрешили отклонять операции, связанные с оплатой лотерейных ставок, по картам некоторых белорусов. Соответствующий указ 20 февраля подписал Лукашенко, сообщает «Телеграф».
Как пояснили в администрации диктатора, новый указ (Указ № 64 «О совершенствовании лотерейной деятельности») запрещает участвовать в электронных мгновенных лотереях двум категориям белорусов:
несовершеннолетним (не достигших 18 лет),
лицам, которым официально запрещается посещать игорные заведения (в том числе, виртуальные) и играть в азартные игры.
Именно им теперь банк сможет отказывать в проведении операций, связанных с оплатой лотерейных ставок - в указе прописали для этого четкий механизм. Кроме того, пополнять игровой счет для участия в таких лотереях теперь можно будет только в безналичной форме.