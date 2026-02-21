«Фламинго» ударили по заводу межконтинентальных баллистических ракет РФ: раскрыты подробности 5 21.02.2026, 20:00

10,634

На территории пораженного объекта зафиксирован пожар.

Силы обороны Украины в ночь на 21 февраля нанесли удары крылатыми ракетами «Фламинго» по территории РФ. Военные поразили «Воткинский завод», производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также под ударом были другие объекты.

Об этом сообщает в Telegram Генерального штаба ВСУ.

«Нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Поражено предприятие военно-промышленного комплекса «Воткинский завод» в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются», - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что «Воткинский завод» занимается производством:

- межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М»;

- баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для подводных лодок проекта 955А «Борей-А»;

- баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК «Искандер-М» и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Поражение логистики противника

Кроме вышеуказанного, украинские военные, предварительно, поразили Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Этот объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. В результате атаки на территории предприятия зафиксирован пожар, масштабы поражения уточняются.

Кроме того, на территории временно оккупированной Донецкой области Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов противника (в Донецке) и мастерскую по производству и обслуживанию дронов (в районе н.п. Новая Каракуба).

Также в Генштабе добавили, что в Пологах (временно оккупированной части Запорожской области) военные нанесли поражение по складу материально-технических средств оккупантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com