«Фламинго» ударили по заводу межконтинентальных баллистических ракет РФ: раскрыты подробности

«Фламинго» ударили по заводу межконтинентальных баллистических ракет РФ: раскрыты подробности5
- 21.02.2026, 20:00
- 10,634
На территории пораженного объекта зафиксирован пожар.
Силы обороны Украины в ночь на 21 февраля нанесли удары крылатыми ракетами «Фламинго» по территории РФ. Военные поразили «Воткинский завод», производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также под ударом были другие объекты.
Об этом сообщает в Telegram Генерального штаба ВСУ.
«Нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Поражено предприятие военно-промышленного комплекса «Воткинский завод» в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются», - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что «Воткинский завод» занимается производством:
- межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М»;
- баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для подводных лодок проекта 955А «Борей-А»;
- баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК «Искандер-М» и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
Кроме вышеуказанного, украинские военные, предварительно, поразили Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Этот объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. В результате атаки на территории предприятия зафиксирован пожар, масштабы поражения уточняются.
Кроме того, на территории временно оккупированной Донецкой области Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов противника (в Донецке) и мастерскую по производству и обслуживанию дронов (в районе н.п. Новая Каракуба).
Также в Генштабе добавили, что в Пологах (временно оккупированной части Запорожской области) военные нанесли поражение по складу материально-технических средств оккупантов.