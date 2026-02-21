Белорусы и иранцы поддержали Николая Статкевича и других политзаключенных 3 21.02.2026, 18:12

Совместная акция прошла в центре Вильнюса.

Белорусы и иранцы поддержали Николая Статкевича и своих соотечественников-политзаключенных. Совместная акция прошла сегодня в центре Вильнюса.

В ней приняли участие около 50 человек. Участники акции выразили солидарность со своими соотечественниками, которые находятся в тюрьмах на родине и призвали страны Запада к более жесткому давлению на режимы Хаменеи и Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Белорусы пришли на акцию с портретами лидера оппозиции Николая Статкевича, вышедшего из тюрьмы после инсульта 19 февраля.

«Многие из участников сегодняшней акции держали в руках портреты Николая Статкевича. Это не только демонстрация поддержки и искренняя радость за его освобождение, но и напоминание свободному миру: жизнь и здоровье лидера оппозиции – под угрозой. Сегодня в Беларуси отсутствуют правозащитные организации и независимые СМИ. Единственная гарантия получения Николаем Статкевичем профессиональной медицинской помощи – это постоянное внимание со стороны западных дипломатов и международных организаций», - сказал один из организаторов акции, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

«Николаю Статкевичу нужна медицинская помощь и реабилитация после инсульта. Есть опасность, что режим Лукашенко будет препятствовать этому. Есть опасность, что наличие или отсутствие лекарственных средств станет рычагом давления на него или на его близких. Нужно внимание правозащитных организаций и политиков к этой проблеме», - сказал соратник Николая Статкевича Сергей Спарыш.

