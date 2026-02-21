Украина освободила территории на юге: военные раскрыли подробности 2 21.02.2026, 23:06

Украинские подразделения осуществляют контратакующие и штурмовые действия.

На Гуляйпольском и соседних с ним направлениях в Запорожской области в результате контратакующих и штурмовых действий действительно восстановлен контроль над территорией в более 300 кв. км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина.

- Украинские подразделения осуществляют контратакующие и штурмовые действия, сократив часть так называемой «серой зоны», и сдерживают попытки врага проводить атаки наших позиций, - отметил Волошин.

По его словам, с начала операции, которая стартовала в конце января 2026 года, удалось восстановить контроль над территорией в 300 квадратных километров. В том числе восстановили контроль над «рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей».

«Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно», - добавил Волошин.

При этом, по данным Волошина, ежедневно на Гуляйпольском в Александровском направлениях происходит в общей сложности до 50 боевых столкновений.

