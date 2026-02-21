закрыть
25 февраля 2026, среда, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина освободила территории на юге: военные раскрыли подробности

2
  • 21.02.2026, 23:06
  • 11,908
Украина освободила территории на юге: военные раскрыли подробности

Украинские подразделения осуществляют контратакующие и штурмовые действия.

На Гуляйпольском и соседних с ним направлениях в Запорожской области в результате контратакующих и штурмовых действий действительно восстановлен контроль над территорией в более 300 кв. км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина.

- Украинские подразделения осуществляют контратакующие и штурмовые действия, сократив часть так называемой «серой зоны», и сдерживают попытки врага проводить атаки наших позиций, - отметил Волошин.

По его словам, с начала операции, которая стартовала в конце января 2026 года, удалось восстановить контроль над территорией в 300 квадратных километров. В том числе восстановили контроль над «рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей».

«Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно», - добавил Волошин.

При этом, по данным Волошина, ежедневно на Гуляйпольском в Александровском направлениях происходит в общей сложности до 50 боевых столкновений.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип