Сырский назвал главное достижение 2025-го года

В прошлом году начался коренной перелом в войне.

Несмотря на всю тяжесть ситуации в войне, 2025 год принес Украине важную стратегическую победу – под конец года Россия начала терять больше солдат, чем успевает вербовать. Об этом в интервью Le Monde (перевод - «Униан») рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, 2025 год стал первым за все время войны, когда «потери российской армии превысили уровень набора новобранцев».

«Несмотря на то, что в 2025 году им удалось мобилизовать и призвать на военную службу 406 000 человек, их общие потери, включая убитых и раненых, составили около 418 000 солдат», – заявил Сырский.

Он отметил, что Силы обороны в настоящее время выводят из строя порядка 1000-1100 российских военнослужащих в день, погибшими и ранеными.

При этом Сырский отрицает, что война зашла в тупик, ссылаясь на регулярные контратаки ВСУ, в результате которых удается отбивать назад некоторые утраченные территории. В их числе город Купянск, который российский Генштаб контролирует в своих сводках, тогда как в реальности город на 97% контролируют ВСУ.

«Война не зашла в тупик. Война ведется во всех сферах: на суше, в воздухе, на море. Теперь невозможно говорить только о сухопутной войне. Изменение самой сути конфликта и появление технологического оружия, такого как дроны, изменили психологию войны. Пехотинец буквально на вес золота», – говорит главком ВСУ.

Генерал констатировал «стремительный рост войны экономик и технологий», в рамках которой каждая из сторон ежедневно используется порядка 6-8 тысяч FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для наведения огня и поддержания ситуационной осведомленности.

Хотя Сырский говорит о некотором балансе сил в БПЛА, он признает превосходство России в ударных средствах других типов – корректируемых авиабомбах и ракетах.

Вместе с тем главком акцентирует на том, что Украина тоже наращивает нанесение ударов вглубь России. По его словам, за прошлый год удалось поразить 719 целей в российском глубоком тылу, нанеся ущерб более чем на 15 миллиардов долларов.

