Макрон и Мелони отложили свой первый саммит высокого уровня 22.02.2026, 12:34

2,264

Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони

По инициативе премьер-министра Италии.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон отложили проведение крупного франко-итальянского саммита, который был запланирован на начало апреля в Тулузе.

Об этом сообщил в субботу французский дипломат изданию Politico.

По его словам, Мелони обратилась к Макрону с просьбой перенести двусторонний саммит на период после саммита G7, который состоится 15-17 июня. Итальянский премьер сделала эту просьбу 12 февраля во время встречи двух лидеров на выездном мероприятии по вопросам конкурентоспособности в Бельгии.

Дипломат подчеркнул, что перенос саммита не связан с недавним публичным спором между лидерами на этой неделе.

Запланированный саммит в Тулузе должен был стать демонстрацией франко-итальянской дружбы и попыткой восстановить напряженные трансграничные отношения. Ожидалось, что встреча соберет двух лидеров и ключевых министров для обсуждения общих политических приоритетов.

Франция и Италия не проводили саммитов на высоком уровне с 2020 года, когда тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте встретился с Макроном в Неаполе.

Макрон и Мелони неоднократно вступали в споры по различным вопросам – от миграции до верховенства права.

Напряженность снова обострилась в прошлый четверг, когда Макрон раскритиковал Мелони за ее слова о том, что убийство 23-летнего ультраправого активиста Квентина Деранка в Лионе в минувшие выходные является «раной для всей Европы».

Мелони заявила, что была удивлена реакцией Макрона, уточнила, что не намеревалась вмешиваться во внутренние дела Франции, и в ответ напомнила о предыдущих спорах – в частности, о заявлении французского правительства о намерении следить за соблюдением верховенства права в Италии через несколько дней после ее победы на выборах.

В то же время в течение последних недель Мелони все больше сближается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В прошлом месяце они провели двусторонний саммит в Риме и выступили в защиту более дружественного к торговле экономического повестки дня, менее ориентированного на французское продвижение правил «Сделано в Европе».

