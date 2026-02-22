Власти Мексики ликвидировали главаря наркокартеля CJNG 4 22.02.2026, 21:37

7,546

Это мощнейший удар по наркоторговцам.

В Мексике силы безопасности убили главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, также известного как «Эль Менчо», сообщает портал Millenio со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, силовики провели операцию в Тапальпе, штат Халиско.

Картель под его руководством превратился в одну из доминирующих организаций по торговле наркотиками в Мексике, занимаясь переправкой синтетических наркотических веществ в Соединенные Штаты. Его смерть — серьезный удар по преступной группировке и потенциально может спровоцировать как внутреннюю борьбу за власть, поскольку различные фракции будут бороться за контроль, говорится в статье.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com