26 февраля 2026, четверг, 22:55
Власти Мексики ликвидировали главаря наркокартеля CJNG

  22.02.2026, 21:37
Власти Мексики ликвидировали главаря наркокартеля CJNG

Это мощнейший удар по наркоторговцам.

В Мексике силы безопасности убили главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, также известного как «Эль Менчо», сообщает портал Millenio со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, силовики провели операцию в Тапальпе, штат Халиско.

Картель под его руководством превратился в одну из доминирующих организаций по торговле наркотиками в Мексике, занимаясь переправкой синтетических наркотических веществ в Соединенные Штаты. Его смерть — серьезный удар по преступной группировке и потенциально может спровоцировать как внутреннюю борьбу за власть, поскольку различные фракции будут бороться за контроль, говорится в статье.

