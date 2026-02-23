На Солнце впервые за несколько лет исчезли все пятна 16 23.02.2026, 11:15

Что это означает для Земли?

Космические аппараты NASA предоставили ученым данные, которые показывают, что на Солнце исчезли все пятна 22 февраля 2026 года. Это произошло впервые за почти 4 года.

Как показывают изображения космических аппаратов 22 февраля 2026 года на Солнце исчезли все пятна, которые играют важнейшую роль в активности нашей звезды. Это первый день без солнечных пятен с 8 июня 2022 года. Таким образом на Солнце впервые за 1355 дней подряд исчезли все пятна. Это очень удивительно, учитывая то, что в начале этого года Солнце проявляло высокую активность, пишет EarthSky.

Солнечные пятна образуются из-за магнитного поля Солнца в областях с высоким магнитным потоком. Эти области обеспечивают энергию для солнечных вспышек, а это значит, что количество и размер солнечных пятен напрямую отражают общую солнечную активность. Чем больше пятен на Солнце, тем больше происходит солнечных вспышек и корональных выбросов массы, которые формируют космическую погоду. А она в свою очередь влияет на нашу планету, вызывая геомагнитные бури.

Начиная с 8 июня 2022 года в течение 1355 дней на Солнце не было дней, когда бы ученые не видели солнечных пятен. И вот впервые за почти 4 года такой день наступил 22 февраля 2026 года. И это очень удивительно, ведь до этого с начала года на Солнце было умеренное количество пятен и часто возникали солнечные вспышки разной мощности.

Фото: NASA

По словам ученых, Солнце без пятен указывает на относительно спокойное и неорганизованное магнитное поле нашей звезды. Такое полное отсутствие пятен на Солнце обычно наблюдается только в периоды очень низкой солнечной активности, как правило, в период солнечного минимума.

У Солнца есть 11-летний период активности, в рамках которого наступает период самой высокой активности и самой низкой. Они называются солнечный максимум и солнечный минимум соответственно. В 25-м солнечном цикле солнечный максимум наступил 15 октября 2024 года и считается, что сейчас Солнце приближается к солнечному минимуму. Он продлится до начала, следующего 26-го солнечного цикла, который начнется в 2030 году.

Фото: NASA

Сейчас же у Солнца наблюдается фаза снижения активности, но это не означает, что на Солнце не будут происходить вспышки и корональные выбросы массы. По словам ученых, иногда самые мощные вспышки и корональные выбросы массы происходят как раз во время периода снижения активности Солнца после солнечного максимума. Поэтому в этом солнечном цикле можно ожидать еще много ярких событий на Солнце.

Ученым известны длительные периоды, во время которых на Солнце наблюдалось очень мало пятен. Самым известным является минимум Маундера, который продолжался с 1645 по 1715 год, и совпал с самой холодной фазой Малого ледникового периода. Это было время необычайно суровых зим в Европе и Северной Америке.

