Мерц заявил о неожиданных успехах Украины на фронте

Мерц заявил о неожиданных успехах Украины на фронте2
- 24.02.2026, 8:53
Оборона страны оказалась более результативной, чем часто сообщают СМИ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил успехи украинских войск в феврале и подчеркнул, что оборона страны оказалась более результативной, чем часто сообщают СМИ, отметив значительные территориальные достижения и влияние войны на российскую экономику.
Об этом сообщает The Independent.
Мерц заявил, что в феврале украинские силы достигли неожиданных территориальных успехов, одновременно подчеркнув, что российская экономика испытывает серьезное давление из-за санкций и войны.
По данным военного командования, Украина восстановила контроль над 400 кв. км территории и вернула восемь населенных пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что южные районы страны были освобождены на площади 300 кв. км в рамках контрнаступления.
Удары по ключевой инфраструктуре России
Кроме того, Украина нанесла удар по стратегическому российскому нефтяному объекту с использованием беспилотников 23 февраля.
Станция, точное местоположение которой пока не раскрывается, является частью нефтепровода «Дружба», поставляющего нефть в страны Восточной Европы.
Этот удар произошел через несколько часов после того, как Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против Москвы.
Споры о поставках нефти
Поставки российской нефти через «Дружбу» в Венгрию и Словакию были приостановлены с 27 января после удара украинского беспилотника по оборудованию нефтепровода на территории Украины.
Несмотря на это, Словакия и Венгрия возлагают на Киев ответственность за длительное прекращение поставок.