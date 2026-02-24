закрыть
26 февраля 2026, четверг, 12:21
В Японии открывается школа, в которой все преподаватели — аниме-аватары

  • 24.02.2026, 12:04
По задумке авторов проекта, их школа привлечет внимание подростков.

Наверное, многие заядлые фанаты японской мультипликации хотя бы раз представляли себе, как их учителя или коллеги перевоплотились в персонажей аниме. Жителям Страны восходящего солнца даже не нужно подключать фантазию: они могут записаться на уроки к «2D-педагогам». Скоро в Японии заработает частная школа, в которой каждый преподаватель — оживший герой местных мультфильмов, пишет «Нож».

Необычный педсостав появится в токийской онлайн-школе для подготовки к школьным и университетским экзаменам. На самом деле ее учителя — не полноценные цифровые личности, а обычные люди, скрывающие свои настоящие лица за анимированными аватарами.

Аниме-аватары будут помогать ученикам углублять знания в области математики, физики, химии, истории и географии. Пока неясно, станут «персонажи» вести индивидуальные занятия или скорее предпочтут читать лекции группам студентов.

По задумке авторов проекта, их школа привлечет внимание подростков, которые испытывают парасоциальную привязанность к героям аниме, манги или к стримерам. Критики подхода не уверены, что ученики отнесутся к подобным занятиям серьезно.

