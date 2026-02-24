Семья из Жодино рассказала, как в четыре раза сократила расходы на еду 26 24.02.2026, 12:26

Рацион — на 300 рублей в месяц.

23‑летняя Надежда Якубенко и ее 24‑летний муж Влад живут в Жодино. Оба работают в общепите: девушка — шеф-повар в местном парк-отеле, парень — пиццер в магазине. Еще недавно на еду у них уходило 1200—1400 рублей в месяц. Откладывать не получалось ни на что. Так продолжалось, пока Надя не предложила эксперимент: пересмотреть траты на питание и начать копить на собственное жилье. Tochka.by узнала у девушки, насколько тяжело себя ограничивать, что можно купить на 300 рублей и какие привычки помогают не выходить за рамки бюджета.

Поход за продуктами как квест

Встречаемся с Надей в магазине возле дома. Девушка уверенно лавирует между стеллажами — без случайных остановок возле полок со сладостями. В корзине только то, что заранее записано в телефоне.

Поход за продуктами героиня называет квестом: найти нужное по самой «сладкой» цене.

Она знает, в каком магазине выгодно купить яйца, а куда лучше отправиться за минтаем. Если нужного акционного товара нет, Надя спокойно уходит с пустыми руками.

«Раньше я стеснялась ходить по магазину и ничего не покупать. Казалось, что на меня косо смотрят. Сейчас спокойно могу ничего не брать. Это как выход из зоны комфорта», — говорит девушка.

По новым правилам молодая семья живет с января.

Причина простая — усталость от ощущения, что деньги «утекают сквозь пальцы».

Общий доход пары — около 4000 рублей в месяц.

«Я изучила все наши траты. На еду уходило 1200 рублей, иногда и 1400 рублей. И мы просто психанули. Пошли в магазин, купили продуктов на 60 рублей — и поняли, что нам этого хватает на неделю. Умножили на четыре — получилось 240 рублей в месяц. Решили попробовать», — вспоминает Надя.

До этого пара часто покупала готовую еду в магазине или что-нибудь вкусное на вечер, заказывала доставку, ходила в кафе.

«Мы в пятницу могли купить пиво, кальмаров, желтого полосатика, чипсы. И за это отдать 50—60 рублей. По сути, еда на один вечер. А сейчас на эти же деньги мы питаемся неделю», — говорит Надя.

Правда, через месяц бюджет увеличили еще на 60 рублей — добавили сухофрукты, орехи и зелень.

Рацион на 300 рублей в месяц

Экспериментом решили убить двух зайцев: и сэкономить, и сделать питание более полезным. Раньше, по словам Нади, ели «мусорное».

Перед закупом на месяц супруги составляют список базовых продуктов. Основа — курица, замороженная рыба, крупы, макароны, молочные продукты, сезонные овощи, консервированный тунец, субпродукты (фавориты Нади — куриные сердечки), хлеб, чай.

«Мы убрали мясную гастрономию, готовую выпечку, снэки, газировку. Если этого нет дома — нет и соблазна», — объясняет собеседница.

Курицу покупают только целиком — так выгоднее. И здесь пара показывает свой поварской профессионализм: одна тушка — минимум пять полноценных приемов пищи на двоих. Суп, тушеные ножки или крылышки с картошкой, рубленые котлеты из грудки, омлет с филе, лаваш с мясом.

«Если смотреть по цене за килограмм, тушка обходится примерно в 6 рублей, тогда как филе — около 14 рублей. Разбираю ее на части: ножки, крылья, бедра… Кости и кожу — на бульон. Мясо потом идет в лаваш вместо колбасы. Отходов почти нет», — делится кулинарными лайфхаками шеф-повар.

Готовит в семье в основном Надя. Чаще — на завтра, чтобы после работы дома уже ждала еда и не возникало желания заказать доставку. На готовку уходит от часа до трех. Меню на неделю девушка не составляет — открывает холодильник и импровизирует.

«Я в основном все тушу. Растительное масло мы почти не используем — только сливочное масло. Раньше покупала масло гхи, но оно все же дорогое. Делаю всякие гарниры: зеленую и обычную гречку варю, булгур. Из мяса — курица в основном. Но вот сейчас из деревни привезли кабанчика, еще берем там сало или «пальцем пханую» колбаску», — говорит собеседница.

В деревне живут родители Нади. Они помогают продуктами с огорода. Девушка понимает: без этого бюджет эксперимента пришлось бы увеличить примерно на 150—200 рублей.

Дома всегда есть запасы — крупы, мясо. Пустым холодильник не бывает. При этом Надя придерживается принципа: еду нельзя выбрасывать.

«Это, конечно, уже профессиональное: я старательно слежу за сроками годности. Если вижу, что творог скоро испортится, делаю сырники», — рассказывает она.

Надя признается, что она любит сладкое: «съесть килограмм зефира за раз — проще простого». Но десерты девушка теперь тоже готовит дома.

Например, торт, по ее словам, получается примерно в три раза дешевле, чем в кофейне.

Правила экономии

Супруги покупают только то, что действительно едят. Не берут товар просто потому, что он по акции, и не гоняются за брендами.

Часть продуктов заказывают через доставку крупных сетей. Надя регулярно сравнивает цены с офлайн-магазинами и уверяет: базовые позиции там стоят так же или дешевле. Плюс экономия времени и меньше соблазнов положить в корзину лишнее.

Семья активно пользуется картами лояльности и банковскими бонусами.

Основную закупку делают раз в месяц, а раз в неделю добавляют продукты, которые быстро портятся — например, йогурт.

«Последний раз самой дорогой позицией была смесь перцев — 100 рублей за килограмм. Это если считать по килограммам. А если по сумме в чеке, то курица — 5,5 кг за 35 рублей», — говорит Надя.

По ее словам, новый режим питания дается ей легко, а вот мужу — сложнее.

«Он мечтает о бутерброде с колбасой, который запьет газировкой. Может сказать: сейчас выйду, по дороге куплю шаурму и съем втихаря. Но потом смеется: мол, хорошо, шутка, мне нравится, что теперь есть деньги. Раньше он постоянно говорил: денег нет, непонятно, куда они уходят. Сейчас это его мотивирует», — делится собеседница.

Система конвертов

Сейчас на продукты уходит 5—10% семейного дохода. Больше половины пара откладывает. Цель всего эксперимента — быстрее закрыть жилищный вопрос. Пока семья живет в общежитии квартирного типа от Надиной работы.

«Мы вступили в «Жилищный баланс». Теперь каждый месяц надо платить столько, сколько раньше уходило на еду. Но мы хотим отдавать больше, чтобы не за десять лет все выплатить, а за пять», — рассчитывает девушка.

В день зарплаты деньги сразу распределяются. Сначала обязательные платежи: кредиты, «коммуналка», накопительный счет на квартиру. Эти расходы пара делит между собой, а остальной бюджет у них раздельный.

У Нади — система конвертов: «Подарки», «Здоровье», «Отдых», «Подушка безопасности», «Одежда».

Есть даже отдельная категория — на корм для кошки. На Молли уходит 100 рублей в месяц — на питомцах, подчеркивает хозяйка, не экономят.

«На подарки — 10%, подушка безопасности — тоже 10%, на здоровье (я сейчас зубы лечу) — еще 10%. На одежду — немного меньше. Но вообще я могу перекидывать деньги из одной категории в другую», — объясняет девушка.

После такого распределения не остается свободных денег.

«Я еще на айфон собираю, а муж — на права. Но стараемся все равно радовать друг друга. На Новый год я подарила ему наушники Marshall, о которых он мечтал, а он мне — кожаную сумку», — рассказывает Надя.

За последний год девушка бросила курить. Раньше эта привычка ежемесячно забирала около 200 рублей. Надя также отказалась от алкоголя и занялась здоровьем. Говорит, перемены коснулись не только финансов.

«В этом эксперименте мне больше всего нравится, что я управляю своей жизнью. Раньше было ощущение, что просто плыву: работа — дом. Теперь есть цель. Это очень заряжает», — говорит героиня.

TikTok и хейт

О своем эксперименте Надя рассказывает в TikTok. Девушка закончила курсы по блогерству и дистанционно получает высшее образование по специальности «интернет-маркетолог».

«Первые ролики, которые у нас «залетели», были о том, как мы пошли становиться в государственную очередь на жилье. Мы там были 6800 какие-нибудь. Поняли, что так мы вряд ли что-то получим, надо искать другой способ», — рассказывает собеседница.

Реакция подписчиков разная: от поддержки до скепсиса. Одни не верят, что пара питается на 300 рублей, другие называют девушку «наглой» за то, что берет продукты у родителей.

«Некоторые вообще пишут: вы зачем это показываете, сейчас всем нам урежут зарплаты», — говорит Надя.

Советы «зарабатывать больше» ее не цепляют.

«На данный момент моя зарплата — максимум, который я могу получить в Жодино. И, как показывает эксперимент, откладывать можно и с этой суммы», — считает Надежда.

По ее словам, даже если доходы вырастут, траты на еду увеличивать супруги пока не планируют. Лучше больше откладывать.

Сейчас Надя и Влад уверены: выдержат столько, сколько потребуется. Главное — ясно, ради чего все это. Пока есть цель и поддержка друг друга, такой режим им под силу.

