Почему Лукашенко набросился на правительство Турчина 16 Алесь Гудия

24.02.2026, 16:43

16,348

Россия выдыхается, конкуренция на далеких рынках обостряется.

Принимая на прошлой неделе доклад правительства, Александр Лукашенко заявил, что многие показатели находятся «в красной зоне». Откуда при вроде бы неплохих итогах такой пессимизм? Традиционная чиновничья уловка — переносить часть негативных последствий на следующий год, рисуя красивые итоги уходящего, — на этот раз не сработала. Вместо похвалы за результаты 2025 года правительство Александра Турчина получило разнос за январь 2026-го.

Вероятно, Лукашенко решил подстраховаться, уже в начале года заявляя, что чиновники слабо стараются, самоуспокоились. Между тем ближайшие союзники сами в очень сложном положении, так что нужно удвоить усилия.

Часть правды в этом есть: несмотря на прошлогодний рост ВВП и увеличившиеся зарплаты, проблемы в экономике усугубляются. Вот только о том, кто их причина, — как про слона в комнате, на таких совещаниях традиционно не говорят.

В итоге этот посыл чиновникам и госбизнесу — не столько предупреждение, сколько попытка заранее оправдаться за будущие провалы. А затем — уже по привычной схеме — пинать «бездарных чиновников», которых, дескать, еще в начале года предупреждали.

Тревожный январь: падение ВВП и структурные проблемы

Свежие оценки Белстата подтверждают, что 2026-й начался для белорусской экономики неважно. ВВП снизился на 1,2%. Многие ведущие сектора показали еще большее сокращение:

Горнодобывающая промышленность: −1,4%

Водоснабжение: −2,7%

Торговля: −5,6%

Обрабатывающая промышленность: −7,6%

Строительство: −11,1%

По данным главы Белстата Инны Медведевой, в 2025-м и начале 2026-го продолжился тренд на снижение конкурентоспособности: из-за замедления выпуска товаров и роста импорта отрицательное торговое сальдо страны приближается к 7 млрд долларов.

Импорт растет быстрее экспорта, а многие белорусские предприятия сталкиваются с проблемами сбыта не только за рубежом, но и на внутреннем рынке. Готовая продукция скапливается на складах, выполнение государственных планов импортозамещения фактически провалено.

На этом фоне кадровый голод становится все острее. Число занятых в экономике, несмотря на рост в 2025 году, остается недостаточным, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу.

Это серьезная проблема на фоне продолжающейся миграции и демографической ямы. Дефицит трудовых ресурсов давит на предприятия: растет конкуренция за работников. Власти пытаются расширять предложение труда за счет пенсионеров и упрощенного найма иностранцев.

Однако Беларусь как была, так и остается страной, не слишком привлекательной для внешней трудовой миграции — особенно для квалифицированных специалистов, в которых белорусская экономика нуждается больше всего.

И даже несмотря на рост средних зарплат за последние пять лет в 1,7 раза в валютном эквиваленте, Беларусь остается страной с относительно низкими расходами на труд. Это не только не позволяет конкурировать за миграционные потоки, но и усиливает отток квалифицированных кадров из страны.

О том чтобы привлекать обратно уехавших белорусов, чиновники предпочитают не говорить, опасаясь реакции силового блока.

Россия выдыхается, конкуренция на далеких рынках обостряется

Ключевым негативным фактором для белорусской экономики сейчас остается состояние российской. ВВП России в 2025 году вырос лишь на 1%, прогнозы на 2026-й — примерно такие же.

Белорусские предприятия традиционно ориентированы на российский рынок, за последние годы эта зависимость усилилась, и ухудшение ситуации у главного торгового партнера грозит им серьезным ударом. Экспорт в Россию сокращается, белорусским поставщикам все сложнее выживать в условиях жесткой конкуренции с российскими производителями.

При этом Беларусь не может не ощущать влияние и более широких глобальных трендов. Восточные рынки — Китай, Африка, Латинская Америка — тоже становятся все более конкурентными. В Европе на белорусских производителей смотрят через призму санкций и ограничений, что сужает возможности для маневра и диверсификации.

В итоге Беларусь сегодня развивается в парадигме, где ключевые рычаги воздействия на экономику — в виде неблагоприятных внешних факторов — находятся вне досягаемости ее властей. Решения, которые определяют условия игры, принимаются в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.

Кто окажется крайним?

Белорусские власти, очевидно, осознают всю сложность ситуации. Однако традиционная реакция чиновничьей системы в таких случаях — отнюдь не поиск антикризисных решений. Обычно начинают загодя искать виновных.

Однако кадровая политика в отношении номенклатуры сегодня сталкивается с тем же вызовом, что и весь белорусский рынок труда. Просто взять и уволить высокопоставленных руководителей за провалы в той или иной сфере — а затем списать на них ошибки общего регулирования экономики — вариант все более проблемный. Скамейка запасных у Лукашенко слишком короткая. Последние новости о том, как чиновники самого высокого ранга просили об отставке и ее не получили, говорят сами за себя.

По сути, сейчас речь идет уже не о том, как обеспечить высокие показатели экономики в 2026 году, а о масштабной подковерной игре: как подготовить население к тому, что придется затягивать пояса и забыть о прежнем росте доходов — и на кого перевести стрелки общественного недовольства.

И эта задача выглядит непростой. Обвинять Россию напрямую — за недостаточный объем поддержки — нельзя. Объяснять все заговором Запада, кознями и санкциями, похоже, уже недостаточно убедительно даже для собственной пропаганды. А сделать козлом отпущения кого-то из высокопоставленных чиновников становится заметно труднее, чем раньше.

Алесь Гудия, «Позiрк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com