Белоруска отдала за кусочек сала 90 рублей и довольна

  • 24.02.2026, 15:10
  • 7,874
Белоруска отдала за кусочек сала 90 рублей и довольна

Пользователи соцсетей в шоке.

Белорусская блогерша решила похвастаться своими покупками в TikTok. Она рассказала, что нашла на рынке сало по цене 40 рублей за 1 кг, пишет tochka.by.

Несмотря на немалую сумму, ценник не удержал ее от покупки: с рынка она принесла больше 2 кг продукта. Такая порция обошлась ей в 90 рублей.

@coloredkitchen Дорого, но иногда так хочется. Жалеть точно не буду. Фермерское - есть фермерское) #распаковка #покупки #сало ♬ оригинальный звук - Larysa

Мясо дешевле сала – как так

Автор видео отметила, что мясо стоило в два раза дешевле (по 20 рублей за 1 кг), но несмотря на это, она очень довольна своей покупкой.

На каком рынке она приобрела этот продукт, не сообщается.

«Но это того стоит», – бодро уверяет она.

Страсти по салу

В комментариях началась бурная дискуссия. Пост просмотрели более 180 тыс. человек, еще около 500 – прокомментировали. Многие крайне возмущены ценообразованием, другие считают, что все нормально.

«Где вы такую цену нашли? Впервые слышу!» – эмоционально отметила одна из пользовательниц.

Другая назначила свою цену за подобный кусок:

«Такое сало – 25, ну не 40!» – заметила женщина.

Другие же парировали, обращая внимание на стоимость зерна и человеческого труда.

«Домашнее сало и должно столько стоить», – резюмировал другой человек.

Некоторые же попросили сравнить стоимость сала с белорусскими зарплатами.

«Сало у нас на столе теперь – праздничное блюдо», – заключили в сети.

Также комментаторы призвали выставлять разумные цены на продукты, а не пытаться «обогатиться существенно и сразу».

