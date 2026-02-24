Белоруска отдала за кусочек сала 90 рублей и довольна

Белоруска отдала за кусочек сала 90 рублей и довольна32
- 24.02.2026, 15:10
- 7,874
Пользователи соцсетей в шоке.
Белорусская блогерша решила похвастаться своими покупками в TikTok. Она рассказала, что нашла на рынке сало по цене 40 рублей за 1 кг, пишет tochka.by.
Несмотря на немалую сумму, ценник не удержал ее от покупки: с рынка она принесла больше 2 кг продукта. Такая порция обошлась ей в 90 рублей.
@coloredkitchen Дорого, но иногда так хочется. Жалеть точно не буду. Фермерское - есть фермерское) #распаковка #покупки #сало ♬ оригинальный звук - Larysa
Мясо дешевле сала – как так
Автор видео отметила, что мясо стоило в два раза дешевле (по 20 рублей за 1 кг), но несмотря на это, она очень довольна своей покупкой.
На каком рынке она приобрела этот продукт, не сообщается.
«Но это того стоит», – бодро уверяет она.
Страсти по салу
В комментариях началась бурная дискуссия. Пост просмотрели более 180 тыс. человек, еще около 500 – прокомментировали. Многие крайне возмущены ценообразованием, другие считают, что все нормально.
«Где вы такую цену нашли? Впервые слышу!» – эмоционально отметила одна из пользовательниц.
Другая назначила свою цену за подобный кусок:
«Такое сало – 25, ну не 40!» – заметила женщина.
Другие же парировали, обращая внимание на стоимость зерна и человеческого труда.
«Домашнее сало и должно столько стоить», – резюмировал другой человек.
Некоторые же попросили сравнить стоимость сала с белорусскими зарплатами.
«Сало у нас на столе теперь – праздничное блюдо», – заключили в сети.
Также комментаторы призвали выставлять разумные цены на продукты, а не пытаться «обогатиться существенно и сразу».