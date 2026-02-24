Владимир Фесенко: Лукашенко нарушил договоренности 8 24.02.2026, 22:42

Политолог рассказал, почему Украина взялась за белорусского диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью белорусскому изданию «Зеркало», где несколько раз повторил об угрозе втягивания белорусов в войну. На чем базируются эти заявления? Есть ли такая угроза сегодня?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Исходя из контекста интервью, его содержания, речь идет не о подготовке к вторжению с территории Беларуси в Украину, не о том, что в этом вторжении будут участвовать белорусские войска. Зеленский дал понять, что за последние месяцы усилилось взаимодействие между режимом Лукашенко и путинским в содействии в ударах по территории Украины. В том числе ретрансляторы, про которые упоминал Зеленский, помогают наносить воздушные удары по целям на территории Западной Украины в первую очередь, а так же Киевской и Житомирской областям.

Сам Лукашенко провозглашает размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия и пресловутого «Орешника». Но это уже угроза не только для Украины, но и для Европы, на чем Зеленский также акцентирует внимание.

Зеленский также упомянул подготовку новых совместных военных учений между Россией и Беларусью, а это всегда потенциальный риск. Как мы уже знаем, российские войска остались в Беларуси и потом напали на Украину в 2022 году, как раз 4 года назад, после очередных совместных учений. Учения «Запад», которые регулярно тоже проводятся на территории Беларуси, это всегда риск. Риск и для нас, и для европейских стран, потому что концентрация российских войск на территории Беларуси — это потенциальная опасность того, что эти войска через некоторое время могут быть использованы для нападения.

— Зеленский заявил, что будет говорить с американцами о соучастии Лукашенко в войне и юридической ответственности режима. К чему могут привести такие шаги?

— Стоит отметить, что Зеленский резко актуализировал белорусскую тему, санкции против Лукашенко недавно ввел. Думаю, что это в значительной мере связано с тем, что администрация Дональда Трампа резко смягчила свою политику по отношению к режиму Лукашенко. Началась такая «либерализация». Считаю, что такая своеобразная последняя капля в этой «либерализации» — приглашение Лукашенко к участию в «Совете мира».

Думаю, что когда Зеленский сказал, что будет поднимать этот вопрос перед американцами, то имеется в виду то, что фактически мы не воспринимаем участие Беларуси в «Совете мира», поскольку она по сути является соучастником войны против Украины. Другое дело, я не очень верю в то, что на Трампа это подействует. У Трампа своя логика. Напомню, и Россию пригласили для участия в «Совете мира». Россия еще больше ответственности несет за войну против Украины. Поэтому, к сожалению, у Трампа другая логика. Он не делит страны на агрессивные и миролюбивые. Для него важно: заплати миллиард или прояви лояльность ко мне. Поддерживай хорошие отношения с Трампом, пой дифирамбы. Тогда все будет нормально.

Тем не менее украинская сторона в данном случае как раз показывает, что будет американцам предъявлять информацию о том, что, к сожалению, позиция Беларуси, режима Лукашенко далека от миролюбивой. То, что делается в Беларуси сейчас со стороны Лукашенко, это не содействие миру, а наоборот растут риски втягивания Беларуси в войну против Украины.

— Каждый украинский президент, даже проевропейские Ющенко, Порошенко, выстраивали отношения с белорусским диктатором, который уже обвинялся в физическом устранении своих оппонентов. Как вы считаете, на этот раз на отношениях Киева с Лукашенко окончательно поставлен крест?

— Никогда не говорим никогда. Все зависит от конкретных обстоятельств. Но думаю, что в случае с Лукашенко у Зеленского не было какого-то изменения политики в его адрес. Не было никаких иллюзий миролюбия Лукашенко или веры в то, что он изменит политический режим в Беларуси. Таких иллюзий никогда не было. Скорее, была тактика.

С конца 2022 года и 2023-2024 год была тактика, которая заключалась в том, чтобы снизить напряжение в отношениях с режимом Лукашенко. Через взаимодействие на уровне спецслужб, военных, не допускать втягивания Беларуси в войну против Украины. Потому что в Кремле такие планы были: втянуть режим Лукашенко напрямую в войну против Украины, так чтобы воевала не только Россия.

Лукашенко, думаю, сам не очень хотел воевать, потому что понимал огромные риски для себя в случае участия в такой войне. Украинская сторона это использовала. Поэтому, скорее, было тактическое взаимодействие с обеих сторон.

Сейчас же Лукашенко опять сделал резкий крен в сторону Москвы. Степень взаимодействия с Кремлем в оказании содействия в ударах по Украине стала уже нетерпимой. Видимо, в Киеве пришли к выводу, что Лукашенко, возможно, нарушил какие-то договоренности, которые были раньше. О неком условном нейтралитете Беларуси, о том, что она не будет оказывать России содействия в ударах по Украине. Но, видимо, Лукашенко сейчас эти обязательства нарушил. В результате изменилась позиция Украины, но никаких иллюзий в адрес Лукашенко нет. Напомню, что Украина не признала результаты «выборов» 2020 года в Беларуси, и эта позиция останется неизменной.

