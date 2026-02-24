Глава JPMorgan увидел параллели c предкризисной эрой 2008 года 24.02.2026, 21:15

5,520

Что происходит на финансовом рынке?

Генеральный директор крупнейшего американского инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон провел параллель между сложившейся на финансовом рынке ожесточенной конкуренцией и происходящим незадолго до мирового кризиса 2008 года. Об этом он заявил, выступая перед инвесторами, передает Bloomberg.

Даймон подчеркнул, что JPMorgan не намерен жертвовать осторожностью ради сиюминутной выгоды: банк не готов выдавать рискованные ссуды для увеличения чистого процентного дохода, несмотря на высокую конкуренцию. При этом он видит, что многие участники рынка в погоне за прибылью «совершают глупые поступки».

Банкир отметил, что на протяжении любого кредитного цикла встречаются «сюрпризы», и в настоящий момент таким сюрпризом может стать влияние искусственного интеллекта на сферу ПО. Bloomberg напоминает, что ряд инвесторов уже объявили о выходе из бумаг технологических компаний на фоне планов ИИ-гигантов увеличить капитальные затраты. По словам Даймона, акции финансовых компаний также пострадали в результате ИИ-гонки, хотя он и считает JPMorgan — победителем среди конкурентов.

