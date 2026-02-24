Генассамблея ООН проголосовала за мир в Украине: режим Лукашенко был против

Генассамблея ООН проголосовала за мир в Украине: режим Лукашенко был против13
- 24.02.2026, 23:11
Резолюцию поддержали 107 государств.
24 февраля Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию «Поддержка прочного мира в Украине», инициированную украинской стороной. За документ проголосовали 107 государств, 51 страна воздержалась, а 12 выступили против.
Беларусь была в числе тех, кто вместе с Россией голосовал против резолюции. Также однозначно на российскую сторону встали Буркина-Фасо, Бурунди, Иран, КНДР, Куба, Мали, Нигер, Никарагуа, Судан и Эритрея.
Соединенные Штаты Америки при голосовании воздержались. Также среди тех, кто воздержался, были Армения, Венгрия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, монархии Ближнего Востока. Азербайджан голосование проигнорировал, а Словакия проголосовала за.