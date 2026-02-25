Евгений Афнагель: Это станет катастрофой для Лукашенко 25.02.2026, 11:50

Евгений Афнагель

Фото: Белсат

Страх — главный фактор в белорусской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о риске втягивания Беларуси в войну и предупредил о возможных ответных мерах в случае новых провокаций со стороны Минска. По его словам, действия Лукашенко создают прямые угрозы не только для Украины, но и для самих белорусов.

Есть ли вероятность того, что белорусских военных действительно отправят в Украину? Об этом сайт Charter97.org поговорил с бывшим политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем:

— Сразу нужно отметить, что многие украинские военные, политики и журналисты заявляли о прямом участии белорусских военных во вторжении в Украину еще в 2022 году.

С территории нашей страны в Украину вошли российские войска, взлетали самолеты, запускались ракеты. Белорусскими инструкторами проводится подготовка российских военных. На полигонах «Лепельский», «Репища» и «Обуз-Лесновский» военнослужащие РФ совершенствовали стрельбу из автоматов, практиковались в вождении бронетехники, изучали тактическую медицину, проходили инженерную подготовку для дальнейшего участия в боевых действиях.

Беларусь производит оружие и технику для российской армии, которая воюет против Украины. Наши НПЗ производят топливо для российских танков. С территории Беларуси в Украину регулярно залетают военные дроны. Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью сам отметил, что радиолокационные вышки на территории Беларуси используются для координации ударов по украинским городам. На территории Беларуси размещается российское оружие, в том числе ракеты «Орешник».

Западные политики рассматривают Беларусь как союзника России. Поэтому, естественно, как только Путину нужно будет открыть второй фронт атаковать Украину с севера, с территории Беларуси вновь может быть нанесен полномасштабный удар.

— Что сделают белорусские военные, если Кремль прикажет начать провокации или вступить в войну?

— Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос, потому что я нахожусь не на территории Беларуси. Но на протяжении пяти лет у меня была уникальная возможность общаться с белорусскими военными, наблюдать за ними, слушать их разговоры. И, находясь в тюрьме, я видел, что те солдаты, которые нас охраняют, больше всего боятся того, что их отправят воевать против Украины. Даже когда их снимали с работы для каких-то учений, тренировок, сборов, они с тревогой обсуждали, что прямо с них могут отправиться на реальную войну.

Я считаю, что большая часть белорусской армии не готова воевать против Украины по разным причинам. Во-первых, несмотря на пропаганду, абсолютное большинство белорусов, воспринимают украинцев как братский народ. У многих, в том числе у военных, на территории Украины есть родственники и друзья.

Во вторых, белорусские военные адекватно оценивают подготовку украинской армии, которая уже много лет получает опыт в реальных боевых условиях. Это элементарный страх. Что бы ни говорили о белорусской армии, она намного слабее, чем армия Украины.

При этом нужно понимать, что есть элитные части, силы специальных операций, части, которые преданы лично Лукашенко. Они, скорее всего, будут участвовать в войне, если их отправят.

Однако, подчеркну, большинство белорусских военных, по моему мнению, не готово воевать против Украины. И это является одним из сдерживающих факторов и для Путина, и для Лукашенко.

— Каким должен быть ответ ВСУ и Киева на возможные действия Лукашенко?

— И западные, и украинские политики и эксперты неоднократно подчеркивали, что Лукашенко не является самостоятельной фигурой. Он давно сдал независимость страны и во всем подчиняется Путину. Беларусь — это территория, которая оккупирована Россией, которая используется в том числе для войны против Украины, для убийства украинцев и разрушения их городов, для гибридных атак против стран НАТО. Соответственно, Украина имеет законное право уже сегодня наносить удары по военным целям на территории Беларуси.

При этом нужно понимать, что белорусы – это не режим Лукашенко. Наш народ – на стороне Украины, наши добровольцы воюют за ее свободу, сотни, если не тысячи наших соотечественников находятся в тюрьмах за поддержку Украины. Белорусы восхищаются героизмом и стойкостью украинцев и связывают с ней надежды на перемены в родной стране.

