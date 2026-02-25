Энтони Хопкинс назвал самую трудную роль в карьере 1 25.02.2026, 19:00

Работа в фильме принесла актеру третью номинацию на «Оскар».

Британский актер сэр Энтони Хопкинс, сыгравший множество американских персонажей, признался, что самой сложной ролью для него стал образ президента США Ричарда Никсона в фильме Оливера Стоуна «Никсон», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Актер удивился самому факту успешного кастинга: «Я не американец. С какой стати они взяли меня? Я сделал все, что мог. Это была самая трудная роль».

Несмотря на сомнения, работа в фильме принесла Хопкинсу третью номинацию на «Оскар». Однако сам актер вспоминал проект без особого восторга. По его словам, огромный объем диалогов и образ, отчасти основанный на фантазии режиссера, сделали задачу особенно тяжелой.

Хопкинс играл многих ярких и сложных персонажей — от Ганнибала Лектера до Альфреда Хичкока и даже Зорро, — но именно роль Никсона он считает наименее естественной и наиболее изматывающей.

Тем не менее, признание Американской киноакадемии показывает, что его усилия не прошли даром.

