закрыть
25 февраля 2026, среда, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Энтони Хопкинс назвал самую трудную роль в карьере

1
  • 25.02.2026, 19:00
  • 1,224
Энтони Хопкинс назвал самую трудную роль в карьере

Работа в фильме принесла актеру третью номинацию на «Оскар».

Британский актер сэр Энтони Хопкинс, сыгравший множество американских персонажей, признался, что самой сложной ролью для него стал образ президента США Ричарда Никсона в фильме Оливера Стоуна «Никсон», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Актер удивился самому факту успешного кастинга: «Я не американец. С какой стати они взяли меня? Я сделал все, что мог. Это была самая трудная роль».

Несмотря на сомнения, работа в фильме принесла Хопкинсу третью номинацию на «Оскар». Однако сам актер вспоминал проект без особого восторга. По его словам, огромный объем диалогов и образ, отчасти основанный на фантазии режиссера, сделали задачу особенно тяжелой.

Хопкинс играл многих ярких и сложных персонажей — от Ганнибала Лектера до Альфреда Хичкока и даже Зорро, — но именно роль Никсона он считает наименее естественной и наиболее изматывающей.

Тем не менее, признание Американской киноакадемии показывает, что его усилия не прошли даром.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип