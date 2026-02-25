Исследование: Модели ИИ применяют ядерное оружие в 95% военных симуляций 25.02.2026, 19:21

Маловероятно, что модели допустят к принятию столь важных решений.

Новое исследование показало, что передовые модели искусственного интеллекта готовы применять ядерное оружие значительно чаще, чем человек, пишет NewScientist (перевод — сайт Charter97.org).

Кеннет Пэйн из Королевского колледжа Лондона провел серию военных симуляций с участием трех популярных ИИ — GPT-5.2, Claude Sonnet 4 и Gemini 3 Flash. В сценариях моделировались острые международные кризисы: пограничные конфликты, борьба за ресурсы и угрозы существованию режимов.

ИИ могли выбирать действия от дипломатии до полномасштабной ядерной войны. За 21 игру, включающую 329 ходов, хотя бы один тактический ядерный удар наносился в 95% случаев. «Ядерное табу для машин гораздо слабее, чем для людей», отмечает Пэйн.

Ни одна модель не была готова к капитуляции или серьезным уступкам — максимум временное снижение уровня насилия. Ошибки в условиях «тумана войны» происходили в 86% конфликтов, когда эскалация оказывалась выше, чем ИИ планировал.

ИИ могут усиливать взаимную эскалацию, что несет катастрофический риск.

Хотя государства уже тестируют ИИ в военных играх, исследователи сомневаются, что алгоритмы скоро допустят к реальным решениям о ядерном оружии. Однако в условиях сверхкоротких временны́х рамок военные могут начать сильнее полагаться на машины.

«ИИ может просто не понимать ставки так, как их понимают люди», предупреждают ученые.

