закрыть
25 февраля 2026, среда, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Исследование: Модели ИИ применяют ядерное оружие в 95% военных симуляций

  • 25.02.2026, 19:21
Исследование: Модели ИИ применяют ядерное оружие в 95% военных симуляций

Маловероятно, что модели допустят к принятию столь важных решений.

Новое исследование показало, что передовые модели искусственного интеллекта готовы применять ядерное оружие значительно чаще, чем человек, пишет NewScientist (перевод — сайт Charter97.org).

Кеннет Пэйн из Королевского колледжа Лондона провел серию военных симуляций с участием трех популярных ИИ — GPT-5.2, Claude Sonnet 4 и Gemini 3 Flash. В сценариях моделировались острые международные кризисы: пограничные конфликты, борьба за ресурсы и угрозы существованию режимов.

ИИ могли выбирать действия от дипломатии до полномасштабной ядерной войны. За 21 игру, включающую 329 ходов, хотя бы один тактический ядерный удар наносился в 95% случаев. «Ядерное табу для машин гораздо слабее, чем для людей», отмечает Пэйн.

Ни одна модель не была готова к капитуляции или серьезным уступкам — максимум временное снижение уровня насилия. Ошибки в условиях «тумана войны» происходили в 86% конфликтов, когда эскалация оказывалась выше, чем ИИ планировал.

ИИ могут усиливать взаимную эскалацию, что несет катастрофический риск.

Хотя государства уже тестируют ИИ в военных играх, исследователи сомневаются, что алгоритмы скоро допустят к реальным решениям о ядерном оружии. Однако в условиях сверхкоротких временны́х рамок военные могут начать сильнее полагаться на машины.

«ИИ может просто не понимать ставки так, как их понимают люди», предупреждают ученые.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип