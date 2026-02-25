В Британии заработал украинский оборонный завод 25.02.2026, 20:01

1,310

О запуске завода объявил Залужный.

В Великобритании начал работу первый украинский оборонный завод — производственный комплекс компании Ukrspecsystems, производящей беспилотники. Об этом сообщил бывший главком, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в телеграм-канале.

По его словам, «запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику».

«Мы оставляем центр инженерной экспертизы в Украине, а производство интегрируем в британское оборонительное пространство. Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники <...> формируют общую промышленную базу безопасности», — написал Залужный.

