25 февраля 2026, среда, 21:12
В Британии заработал украинский оборонный завод

  • 25.02.2026, 20:01
  • 1,310
В Британии заработал украинский оборонный завод

О запуске завода объявил Залужный.

В Великобритании начал работу первый украинский оборонный завод — производственный комплекс компании Ukrspecsystems, производящей беспилотники. Об этом сообщил бывший главком, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в телеграм-канале.

По его словам, «запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику».

«Мы оставляем центр инженерной экспертизы в Украине, а производство интегрируем в британское оборонительное пространство. Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники <...> формируют общую промышленную базу безопасности», — написал Залужный.

