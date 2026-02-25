Мерц попросил Пекин повлиять на Россию, чтобы положить конец войне в Украине 25.02.2026, 23:35

Канцлер Германии встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил Китай повлиять на Москву в контексте урегулирования войны РФ в Украине, об этом пишет Associated Press.

Мерц 25 февраля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед отъездом в Китай во вторник, 24 февраля, он подчеркнул, что, несмотря на все разногласия между Европой и Китаем, «сегодня невозможно решать крупные глобальные политические проблемы без участия Пекина».

После переговоров Мерц сообщил журналистам, что попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы положить конец войне в Украине.

«Мы знаем, что в Москве очень серьезно относятся к сигналам из Пекина — как к словам, так и к делам», — отметил он.

Си Цзиньпин в ответ заявил Мерцу, что Китай поддерживает политическое урегулирование войны РФ в Украине, но подчеркнул, что оно должно «учитывать законные интересы всех сторон» и предполагать «равное участие всех сторон».

