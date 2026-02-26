Почему Арктика так важна для США и НАТО 26.02.2026, 18:38

В регионе сосредоточены огромные запасы нефти, газа и редкоземельных металлов.

Недавние споры вокруг будущего Гренландии, инициированные президентом США Дональдом Трампом, вновь привлекли внимание американской общественности к Арктике. Но регион важен не только с точки зрения политики — он становится ключевым в энергетике, безопасности и геополитике, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Арктика содержит огромные запасы нефти, газа и редкоземельных металлов, необходимых для технологий и перехода на чистую энергетику. Россия контролирует более половины арктического побережья и активно развивает Северный морской путь, а Китай, позиционирующий себя как «близкий к Арктике» государство, сотрудничает с Москвой, инвестируя в инфраструктуру и добычу ресурсов. Гренландия также привлекает внимание из-за своих редкоземельных металлов и стратегического положения.

Тающий лед открывает новые морские маршруты — Северный морской путь и Северо-Западный проход. Они сокращают время перевозки между Азией и Европой/Северной Америкой, но вызывают вопросы о контроле, свободе навигации и возможной милитаризации. Россия рассматривает эти пути как свои суверенные воды, а Китай интегрирует их в «Полярный Шелковый путь».

Россия усиливает военное присутствие — модернизирует базы, системы ПВО и ядерный потенциал, ведет операции для сдерживания НАТО. Китай расширяет роль в Арктике, строит ледоколы, проводит научные экспедиции и совместные патрули с Россией, что вызывает обеспокоенность в НАТО.

Гренландия стратегически важна, там проходит морские коридоры и это наиболее подходящее место для наблюдение за российским флотом. На базе «Питуфик» функционируют системы раннего предупреждения и космического наблюдения, что напрямую влияет на обороноспособность НАТО.

Арктика перестала быть только ресурсной и экологической темой — она стала ареной геополитической конкуренции. Россия и Китай активно используют двусторонние связи, в обход Арктического совета, создавая новые риски для стабильности региона. США и союзники должны укреплять дипломатические и военные позиции, чтобы сохранять контроль над ресурсами, маршрутами и безопасностью.

