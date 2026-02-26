Как инженеры воплощают фантастику в жизнь 1 26.02.2026, 19:03

1,422

Семь устройств из фильмов, которые сумели воспроизвести современные технологии.

Научная фантастика давно служит вдохновением для инженеров. Благодаря развитию ИИ, робототехники, материаловедения и вычислительной техники многие устройства, которые когда-то существовали лишь на экране, уже появляются в промышленности, медицине и повседневной жизни, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

1. Экзоскелет из «Железного человека»

Летающая броня Тони Старка стала символом суперсилы и скорости. Инженеры стремятся повторить функциональность костюма: компании вроде Sarcos и Lockheed Martin создают промышленные и военные экзоскелеты, позволяющие поднимать тяжести без нагрузки на тело. Полеты пока остаются экспериментами.

2. Трикодер из «Звездного пути»

Устройство для мгновенной диагностики и анализа вдохновило разработчиков на создание портативных медицинских сканеров. NASA и Apple поддерживали конкурсы подобных устройств, а компании вроде Butterfly Network выпускают ультразвуковые сканеры, подключающиеся к смартфону.

3. Ховерборд из «Назад в будущее»

Парящая доска Марти Макфлая стала культовым объектом фантастики. Прототипы на магнитной левитации уже созданы — например, Hendo и проект Lexus. Однако движение возможно только над специальными проводящими поверхностями.

4. Голограммы из «Звездных войн»

Трехмерные изображения без экранов становятся ближе к реальности. ARHT Media уже демонстрирует технологии голографической телеприсутствия, а исследователи работают над полноценными световыми 3D-проекциями.

5. Универсальный переводчик

ИИ-наушники сегодня уже переводят речь почти в реальном времени. Google и Timekettle выпускают устройства, которые позволяют общаться без языковых барьеров.

6. «Песочные» интерфейсы из «Черной пантеры»

В фильме управляемые вибраниумные частицы создают 3D-образы. Ученые экспериментируют с акустической левитацией: в Университете Токио удалось удерживать и перемещать частицы в воздухе, формируя интерактивные фигуры.

7. Роботы из «Трансформеров»

Исследователи MIT создали кубические роботы M-Blocks, которые могут перемещаться и соединяться друг с другом, образуя новые конструкции — первый шаг к трансформации машин будущего.

Инженеры все чаще стирают границы между фантастикой и реальностью, превращая идеи из культовых фильмов в рабочие технологии. И если нынешние темпы развития сохранятся, многие мечты кинематографа в ближайшие годы станут частью нашей повседневной жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com