Apple готовит складной iPhone? 27.02.2026, 14:45

Технологический гигант уже разместил заказы на сборочных линиях.

Компания Apple официально начала подготовку к выпуску своего первого складного смартфона, пишет New Voice.

По информации китайских инсайдеров, технологический гигант уже разместил заказы на сборочных линиях, что фактически подтверждает планы представить новинку в течение текущего года. Источники из цепочки поставок поделились первыми техническими подробностями устройства, которые указывают на беспрецедентный уровень качества экрана.

Главной особенностью будущего iPhone станет практически полное отсутствие заметной линии сгиба на внутреннем дисплее. Согласно полученным данным, глубина углубления в месте сборки контролируется на уровне менее 0,15 мм. Это делает бороздку почти неощутимой на ощупь. Кроме того, угол изгиба составляет менее 2,5 градусов, что обеспечивает плавный и плоский переход в развернутом состоянии, избегая резких выступов или впадин, характерных для первых поколений подобных устройств.

Для достижения такого результата Apple планирует использовать инновационный тип панели от Samsung, который ранее не применялся ни в одном серийном гаджете. Ожидается, что устройство будет иметь дизайн в форме книжки. В разложенном виде пользователь получит основной экран диагональю 19,81 сантиметра (7,8 дюйма), а в сложенном — дополнительный внешний дисплей размером 13,97 сантиметра (5,5 дюйма).

Несмотря на сложную конструкцию, инженерам удалось сохранить впечатляющую изящность корпуса. Толщина смартфона в разложенном состоянии может составлять всего 4,5 мм, а в сложенном — от 9 до 9,5 мм. Относительно технического оснащения, аналитики прогнозируют наличие двух основных камер, одной фронтальной на внешней панели и еще одной селфи-камеры на внутреннем экране. Датчик Touch ID планируют интегрировать непосредственно в кнопку питания.

Ожидается, что Apple представит этот амбициозный проект в сентябре вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Это событие может стать наиболее значимым изменением форм-фактора в истории бренда с момента выхода самого первого iPhone в 2007 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com