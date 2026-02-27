OpenAI привлекла $110 млрд инвестиций 27.02.2026, 19:06

FT назвало событие крупнейшим раундом инвестиций в стартап за всю историю.

Компания — создатель искусственного интеллекта ChatGPT OpenAI привлекла $110 млрд инвестиций, включая $30 млрд от SoftBank, $30 млрд от Nvidia и $50 млрд от Amazon. Об этом следует из заявления компании.

«Сегодня мы объявляем о новых инвестициях в размере $110 млрд при предварительной оценке в $730 млрд. Это включает в себя $30 млрд от SoftBank, $30 млрд от NVIDIA и $50 млрд от Amazon, — говорится в сообщении.

Общая оценка компании составляет в $730 млрд.

Произошедшее стало крупнейшим раундом инвестиций в стартапы за всю историю, отмечает Financial Times.

OpenAI подписал стратегическое партнерство с Amazon и договорился с NVIDIA об обеспечении вычислительных мощностей следующего поколения. OpenAI рассчитывает, что вскоре к вложениям присоединятся другие игроки. В компании указали, что последние партнерские соглашения призваны расширить наш глобальный охват, углубить инфраструктуру и сбалансировать OpenAI.

OpenAI готовится к выходу на биржу к концу 2026 года. С этой целью бóльшую часть прошлого года компания потратила на то, чтобы обеспечить себе значительные вычислительные мощности для поддержки продуктов и дальнейшего роста.

В рамках договоренностей с NVIDIA все полученные деньги OpenAI направит на покупку процессоров у компании для развертывания дополнительных вычислительных мощностей.

