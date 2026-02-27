Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от гражданства РФ 3 27.02.2026, 19:43

1,942

Аркадий Волож

В 2023 году он осудил войну РФ в Украине.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

На этой неделе Волож получил подтверждение того, что он больше не является гражданином России, рассказал собеседник агентства. По его словам, предприниматель нацелен сосредоточиться на развитии своей голландской неооблачной компании Nebius Group NV. У миллиардера (состояние $3,3 млрд по данным Bloomberg Billionaires Index) остается израильский паспорт, сказано в статье.

Волож после начала Россией полномасштабной войны в Украине попал под санкции ЕС. После этого он покинул российскую компанию. В августе 2023 года Волож осудил войну РФ в Украине.

Летом прошлого года Yandex NV продала российские активы за $5,4 млрд. На следующий день Волож вернулся на должность гендиректора нидерландской компании, которая впоследствии была переименована в Nebius Group. Он заявил об отсутствии связей с Россией, а свой отъезд из страны и сделку с «Яндексом» сравнил с «исходом из Египта».

