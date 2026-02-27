В Украине показали запуски ракеты FP-7 8 27.02.2026, 19:49

Видеофакт.

Соучредитель украинской оборонной компании Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго», Денис Штилерман 27 февраля обнародовал в Х видео с пусками ракеты FP7.

«Приветствуем FP7», – говорится в подписи к видео.

Подробностей Штилерман не привел. Пока неясно, это были учебные или боевые пуски, и связаны ли они с сегодняшней ракетной опасностью в 13 регионах России.

FP-7 – баллистическая ракета классической архитектуры, предназначенная для поражения целей врага на средних дистанциях. Ее дальность полета – до 200 км, высота полета – 65 км, масса боевой части – до 150 кг, точность – 14 м.

