В Украине показали запуски ракеты FP-7

В Украине показали запуски ракеты FP-78
- 27.02.2026, 19:49
Видеофакт.
Соучредитель украинской оборонной компании Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго», Денис Штилерман 27 февраля обнародовал в Х видео с пусками ракеты FP7.
«Приветствуем FP7», – говорится в подписи к видео.
Подробностей Штилерман не привел. Пока неясно, это были учебные или боевые пуски, и связаны ли они с сегодняшней ракетной опасностью в 13 регионах России.
FP-7 – баллистическая ракета классической архитектуры, предназначенная для поражения целей врага на средних дистанциях. Ее дальность полета – до 200 км, высота полета – 65 км, масса боевой части – до 150 кг, точность – 14 м.
Вітаємо FP7) pic.twitter.com/FxgCHVHMET— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 27, 2026