Забастовки в Германии привели к остановке транспорта по всей стране 27.02.2026, 21:21

Активисты требуют улучшения условий труда.

27 февраля почти во всех федеральных землях Германии начались предупредительные забастовки работников автобусов, трамваев и метро, в результате которых движение городского транспорта в большинстве регионов фактически остановилось или происходит по ограниченным графикам. Об этом сообщил ntv.

Забастовки организовал профсоюз Verdi в рамках текущего раунда тарифных переговоров с коммунальными работодателями. Активисты требуют улучшения условий труда, в частности, сокращения рабочей недели и смен, увеличения времени отдыха, а также повышения доплат за ночной труд и работу в выходные. В части регионов также продолжаются переговоры по повышению заработной платы.

В частности, в Берлине забастовку начали в 3.00 на предприятии Berliner Verkehrsbetriebe. В течение 48 часов автобусы, трамваи и поезда метро будут оставаться в депо. Возобновление движения ожидается в воскресенье утром.

Масштабные перебои зафиксировали также в Баварии, Саксонии, а в ряде крупных городов, среди которых Мюнхен, Кельн, Дрезден и Франкфурт-на-Майне, транспорт либо полностью остановлен, либо работает с существенными ограничениями.

В то же время забастовка не затронула Deutsche Bahn и пригородные поезда S-Bahn, поскольку тарифные переговоры не касаются этого концерна. В некоторых регионах компания даже объявила о расширении предложения рейсов на фоне страйков в городском транспорте.

Нижняя Саксония сейчас не участвует в акции из-за действия так называемого мирного периода, запрещающего проведение забастовок до конца марта.

СМИ заявило, что это уже вторая масштабная волна страйков в сфере общественного транспорта в этом месяце. Во время предыдущей акции в начале февраля движение во многих регионах страны почти полностью было парализовано. Когда стороны смогут достичь компромисса в тарифном конфликте, пока неизвестно.

