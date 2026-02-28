Гибридная Toyota RAV4 может обеспечить дом электричеством почти на неделю 28.02.2026, 12:15

Функция питания дома от электромобиля набирает популярность.

Toyota представила в Японии новую версию кроссовера RAV4 Plug-In Hybrid, оснащенную режимом «HV power supply». По сути, это расширенная технология питания от автомобиля (V2L/V2H), позволяющая использовать гибрид как источник электроэнергии для дома, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщила компания, авто может обеспечивать питание жилья до 6,5 дней при среднем энергопотреблении около 400 Вт. Автомобиль оснащен розеткой на 100 В, через которую может отдавать до 1,5 кВт мощности.

Хотя это значительно меньше, чем у конкурентов — например, Ford F-150 Lightning способен выдавать 9,6 кВт и питать дом примерно три дня.

Известно, что система V2H будет доступна в новом электрическом Highlander EV, который выйдет на рынок позже в этом году. Подробности о его возможностях пока не раскрываются.

Эксперты отмечают, что функции питания дома от электромобиля становятся одним из ключевых преимуществ современных электромобилей.

