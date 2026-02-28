Буданов: Россияне согласились принять гарантии безопасности для Украины от США 28.02.2026, 20:58

Кирилл Буданов

На прошлых переговорах.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что российская делегация прямо сказал в ходе прошлых переговоров, что Россия согласится принять гарантии безопасности для Украины от США.

Буданов заявил об этом в интервью для «Мы — Украина».

«На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, которые предлагаются Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, ну мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать», — заявил глава ОП.

Ранее в Офисе президента заявили, что будущее соглашение о безопасности с США должно содержать четкое определение «гарантии» в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.

