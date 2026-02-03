Украинская делегация отправилась на новый раунд переговоров с США и Россией 4 3.02.2026, 2:31

Украинские чиновники уже отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби. Переговоры пройдут 4-5 февраля.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, украинская команда продолжает работать с американскими чиновниками, чтобы «реальные решения ради мира могли масштабироваться».

«Сегодня было совещание с нашей делегацией - ребята уже в пути. Встречи будут в среду и четверг. И не только трехсторонний формат, но и с Америкой будет двусторонний формат», - сказал президент.

Зеленский отметил, что есть вопросы, которые необходимо согласовать с США.

«По гарантиям безопасности мы готовы. По восстановлению и дальнейшему развитию Украины чиновники работают, наши команды активно этим занимаются», - добавил он.

Также глава украинского государства сказал, что важна решительная поддержка диалога со стороны США - чтобы российский террор не срывал то, чего можно добиться.

