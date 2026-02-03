Украинская делегация отправилась на новый раунд переговоров с США и Россией

Украинская делегация отправилась на новый раунд переговоров с США и Россией4
- 3.02.2026, 2:31
- 1,542
Переговоры пройдут 4-5 февраля.
Украинские чиновники уже отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби. Переговоры пройдут 4-5 февраля.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, украинская команда продолжает работать с американскими чиновниками, чтобы «реальные решения ради мира могли масштабироваться».
«Сегодня было совещание с нашей делегацией - ребята уже в пути. Встречи будут в среду и четверг. И не только трехсторонний формат, но и с Америкой будет двусторонний формат», - сказал президент.
Зеленский отметил, что есть вопросы, которые необходимо согласовать с США.
«По гарантиям безопасности мы готовы. По восстановлению и дальнейшему развитию Украины чиновники работают, наши команды активно этим занимаются», - добавил он.
Также глава украинского государства сказал, что важна решительная поддержка диалога со стороны США - чтобы российский террор не срывал то, чего можно добиться.