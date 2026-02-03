Правительство РФ срочно ищет 1,2 триллиона рублей для бюджета и продолжения войны 7 3.02.2026, 3:42

Бюджет РФ страдает от обвального падения нефтегазовых поступлений.

Правительство России срочно пытается найти дополнительные доходы для федерального бюджета, который продолжает страдать от обвального падения нефтегазовых поступлений.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, чиновники кабмина ищут 1,2 трлн рублей новых денег, чтобы уменьшить дефицит казны. По словам собеседников агентства, в Кремле не рассчитывают на успех мирных переговоров с Украиной, и власти полагают, что военные расходы в этом году могут превысить изначальные планы (12,9 трлн рублей).

При этом доходы от нефти газа, которые обеспечивают каждый четвертый рубль в бюджете, могут оказаться существенно ниже ожиданий из-за падения продаж нефти и неожиданно крепкого рубля, говорят источники Bloomberg.

В январе цена нефти Urals падала до $35 за баррель (при том что в бюджет заложено $59), а курс доллара держится ниже 80 рублей вместо 92,2 рубля в проектировках Минфина. Как итог бюджет может недосчитаться каждого четвертого рубля нефтегазовых доходов — 2,2 трлн рублей в сумме, подсчитал Bloomberg.

Новые деньги могут принести новые налоги. Хотя с повышения НДС прошел всего месяц, Минфин уже предложил легализовать казино и забирать у них 30% выручки, ввести экспортные пошлины на алмазы, а Минприроды объявило о радикальном повышении сборов за вред окружающей среде — 9–20 раз для металлургов в 15–25 раз — для золотодобытчиков, в 5 раз — в нефтегазовом секторе.

