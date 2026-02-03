«Во всем виноват только человек»34
- 3.02.2026, 11:16
Белорусы отреагировали на проблему бездомных собак.
В поселке Озерный под Житковичами появилась стая из 12 собак, которая напугала местных жителей. Белорусы обсуждают, с чем может быть связана проблема, пишет BGmedia.
Житковичане жаловались на стаи больших собак, гуляющих по городу. Местные жители поселка Озерный потребовали действий от властей, чтобы обезопасить детей и взрослых. Про ситуацию узнало много белорусов — они отреагировали на новость и обсудили в Threads, с чем может быть связана данная проблема.
Сами жители города и поселка отмечали, что стая насчитывала 12 больших собак. По мнению некоторых людей, проблема была не только в собаках, но и в бездействии местных властей.
Белорусские пользователи Threads обратили внимание про случай, про который писали в BGmedia. Ситуация не оставила никого равнодушным: под новостью появилось много комментариев от жителей разных городов, в том числе Житковичей.
По мнению большинства комментаторов, в проблеме виноваты не собаки, а их хозяева, которые их когда-то выкинули на улицу.
«А кто виноват в том, что стаи собак бегают? Как раз таки люди».
«Местные тревогу бьют? Это те же самые, которые и выкинули этих собак на мороз и не стерилизуют своих. На водку не жалко бабок, на стерилизацию жалко. Одни нелюди живут».
«Их нужно не выбрасывать, а стерилизовать. Во всем виноват человек».
«А эти собаки с неба упали? Может, для начала перестанут выкидывать, начнут стерилизовать и не отпускать на самовыгул? Жалуются они».
Другие пользователи обратили внимание на проблему работы местных властей и отсутствие приютов для животных в небольших городах:
«В Беларуси есть единственный государственный приют для животных. Когда власти начнут строить приюты и примут законы, которые исключают появление животных на самовыгуле или неконтролируемого размножения? Все проблемы от безответственности людей».
Встретились и те люди, которые посоветовали подкармливать бездомных собак, пристраивать их, а не отлавливать, потому что они «просто хотят жить»:
«В Житковичах есть замечательная женщина Татьяна, которая кормит огромное количество животных. Знаю, потому что передаем ей еду маршрутками. Зарплата у нее маленькая и животных бесконечно подкидывают. Вместо битья тревоги лучше местным помочь, покормить и пробовать пристраивать, а отлов — это убийство животных».
«Разберитесь собак по домам и стаи не будет. Накормите и полюбите их, и они будут самые преданные вам до последнего вздоха, будут самыми добрыми, самыми любимыми».
«Ну так начните их кормить! Им много не надо, с вас не убудет, а им спасет жизнь. И не надо говорить, что у самих нет денег. Не пожрете пару раз — не сдохнете».