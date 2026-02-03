Нужно ли организму больше витамина D зимой? 2 3.02.2026, 13:41

«Витамин солнца» синтезируется в коже под действием ультрафиолета.

Зимой уровень витамина D у многих людей заметно снижается из-за короткого светового дня и недостатка солнечного света. Витамин D — «витамин солнца» — синтезируется в коже под действием ультрафиолета и лишь частично поступает с пищей — жирной рыбой, яйцами, грибами и обогащенными продуктами, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование 2023 года из Словении показало, что зимой 63% взрослых без добавок страдают от нехватки витамина D, тогда как летом — лишь 6% испытывают недостаток. «Когда зимой вы закутаны с головы до ног, организм почти не получает ультрафиолет», объясняет диетолог Келси Хиггинс.

Витамин D важен не только для крепких костей, но и для работы иммунной системы, снижения воспаления и координации мышц. Его недостаток опасен и для детей, увеличивая риск рахита.

Рекомендованная норма для взрослых до 70 лет — 600 МЕ в сутки, старше 70 лет — 800 МЕ. Однако продуктов, содержащих витамин D, немного, отмечают эксперты. В группе риска — пожилые люди, люди с заболеваниями ЖКТ, перенесшие бариатрическую операцию, а также люди с темной кожей из-за меньшего синтеза витамина под солнцем. Некоторые лекарства также снижают его усвоение.

Зимой, когда солнца мало, специалисты советуют либо увеличивать количество продуктов с витамином D, либо рассмотреть добавки. Перед приемом рекомендуют проверить уровень витамина в крови. В форме добавок предпочтительнее витамин D3, который эффективно повышает его концентрацию.

Важно не превышать верхний предел — 4000 МЕ в сутки, чтобы избежать побочных эффектов, таких как повышенный уровень кальция и риск камней в почках.

