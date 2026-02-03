Россия отправила на Кубу самолет, который летал в Венесуэлу накануне захвата Мадуро 7 3.02.2026, 13:58

иллюстративное фото

Американские журналисты предположили, что может быть на борту.

На аэродроме стратегической военной базы Сан-Антонио-де-лос-Баньос близ столицы Кубы Гаваны вечером в воскресенье приземлился российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, который обычно используется для переброски военной техники. Об этом сообщает Fox News, изучивший данные по отслеживанию перелетов. На следующий день после прибытия борта на Кубу глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать «оказание необходимой политической и материальной поддержки» республике, которая находится под давлением администрации Дональда Трампа.

Перед прибытием на остров самолет, попавший под санкции США и используемый российской авиакомпанией «Авиакон Цитотранс» для перевозки оружия и опасных грузов, совершил посадку в Санкт-Петербурге и Сочи, а также Мавритании и Доминиканской Республике. Этот путь повторяет траекторию, которая наблюдалась перед захватом экс-главы Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом в начале января, отмечает Fox News. По данным канала, тот же самый российский самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

США внесли компанию «Авиакон Цитотранс», формально являющуюся частным перевозчиком, в санкционный список против ЧВК «Вагнер» в январе 2023 года на фоне вторжения РФ в Украину. Ограничения затронули четыре принадлежащих перевозчику самолета Ил-76ТД: RA-76502, RA-76842, RA-76846, RA-78765.

В сообщении американского Минфина говорилось, что авиакомпания осуществляла грузоперевозки для предприятий оборонного комплекса РФ, попавших под санкции. Кроме того, «Авиакон Цитотранс» перевозил военное снаряжение, такое как ракеты, боеголовки и запчасти для вертолетов по всему миру, отправляя военное оборудование в том числе в Венесуэлу, государства Африки и другие страны. Перевозчик также находится под санкциями Канады и Украины за поддержку российского ВПК.

