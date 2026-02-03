ИИ уже берется даже за написание валентинок 3 3.02.2026, 14:46

Однако специалисты призывают этого избегать.

На фоне приближающегося Дня святого Валентина исследователи предупреждают, что поручая ChatGPT написать романтическое послание, люди рискуют почувствовать себя хуже, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые, изучающие влияние технологий на поведение потребителей, провели серию экспериментов и выяснили: когда человек отправляет дорогому человеку сообщение, полностью созданное ИИ, он испытывает вину. Причина — ощущение неискренности.

По словам исследователей, возникает «несоответствие источника и авторства», получателю кажется, что сообщение написал отправитель, хотя на самом деле его создала нейросеть. Это напоминает скрытых соавторов — от пиарщиков звезд до политических спичрайтеров.

Интересно, что при использовании покупных открыток люди вины не чувствовали. Все понимают, что текст в открытке — не личное творчество. А вот когда сообщение тайно составляет друг, уровень вины оказывается таким же высоким, как при помощи ИИ.

Эффект ослабевает только в двух ситуациях: если сообщение так и не отправляют или если адресат — не близкий человек.

Исследователи советуют использовать ИИ как помощника, а не как полноценного автора. Нейросеть может предложить идеи, но финальный текст должен быть лично написан и дополнен деталями, которые известны только вам.

В отношениях, где важна искренность, полностью автоматизированные признания могут оставить неприятный осадок — как у адресата, так и у отправителя.

