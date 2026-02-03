закрыть
11 мая 2026, понедельник, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ИИ уже берется даже за написание валентинок

3
  • 3.02.2026, 14:46
  • 1,642
ИИ уже берется даже за написание валентинок
Изображение: Getty Images

Однако специалисты призывают этого избегать.

На фоне приближающегося Дня святого Валентина исследователи предупреждают, что поручая ChatGPT написать романтическое послание, люди рискуют почувствовать себя хуже, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые, изучающие влияние технологий на поведение потребителей, провели серию экспериментов и выяснили: когда человек отправляет дорогому человеку сообщение, полностью созданное ИИ, он испытывает вину. Причина — ощущение неискренности.

По словам исследователей, возникает «несоответствие источника и авторства», получателю кажется, что сообщение написал отправитель, хотя на самом деле его создала нейросеть. Это напоминает скрытых соавторов — от пиарщиков звезд до политических спичрайтеров.

Интересно, что при использовании покупных открыток люди вины не чувствовали. Все понимают, что текст в открытке — не личное творчество. А вот когда сообщение тайно составляет друг, уровень вины оказывается таким же высоким, как при помощи ИИ.

Эффект ослабевает только в двух ситуациях: если сообщение так и не отправляют или если адресат — не близкий человек.

Исследователи советуют использовать ИИ как помощника, а не как полноценного автора. Нейросеть может предложить идеи, но финальный текст должен быть лично написан и дополнен деталями, которые известны только вам.

В отношениях, где важна искренность, полностью автоматизированные признания могут оставить неприятный осадок — как у адресата, так и у отправителя.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман