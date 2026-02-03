В самом центре Минска идет необычная стройка 6 3.02.2026, 16:24

Что там будет?

Создание музейного квартала в Минске, начатое еще в 2010 году, близится к завершению. В декабре 2027-го Национальный художественный музей Беларуси, который мы обычно воспринимаем как одно-единственное здание, превратится в целый комплекс, состоящий из четырех строений, соединенных между собой специальными галереями-переходами, пишет Onlíner. Речь идет о зданиях, расположенных по адресам: Кирова, 25; Ленина, 20; Ленина, 22; К. Маркса, 24. Вы их, безусловно, не раз видели, но как разрозненные единицы.

Галереи-переходы несколько лет назад уже связали выставочный корпус на улице К. Маркса, 24, с реставрационным — на улице Кирова, 25. На втором и третьем этажах последнего находится почти полтора десятка реставрационных мастерских. Сюда же после ремонта переехала и музейная библиотека.

Сейчас реконструируют здание на улице Ленина, 22, где исторически располагалась администрация художественного музея. Строители усиливают несущие стены и временно раскрепляют конструкции, чтобы начать демонтаж несущих конструкций, кровли и стропильной системы, рассказывает в репортаже ОНТ главный инженер предприятия «СПМК-81» Михаил Главицкий.

Позже будут демонтированы все несущие внутренние стены, разобраны и заменены перекрытия внутри здания. Параллельно возводится новое здание, которое соединит между собой исторические дома.

— Вставка будет представлять собой четырехэтажное здание с последним мансардным этажом, из стеклянного вентилируемого фасада, со скатной кровлей из фальцевого листа, — рассказывает специалист.

Четырехэтажное здание на улице Ленина, 22, — памятник архитектуры в стиле сталинского классицизма — не только сохранит свой облик, но и вернет себе историческую балюстраду, которую потеряло в конце 50-х годов, когда надстраивался пятый, мансардный, этаж. Он, кстати, тоже останется, применение ему уже нашли.

В перестроенном здании разместят экспозиционные залы и будут проводить экскурсии. Тем самым увеличится площадь художественного музея, в запасниках которого хранятся экспонаты, которые из-за довольно скромных размеров выставочных площадей не видел никто из посетителей. Экспозиции будут организованы и в зданиях-вставках.

— Здание сохранит функции администрации. На первом и втором этажах будут экспозиции, небольшое хранилище. В мансардном этаже — помещения для занятий изостудии и маленький лекционный зал, — поделилась Анна Урбан, главный архитектор проектов предприятия «Минскпроект».

В проект реконструкции административного корпуса входит также создание скульптурного дворика, который впишут во внутреннюю территорию музея. С июня планируют начать работы уже на главном корпусе.

Напомним, музей включен в список объектов, реставрация которых проводится в рамках госпрограммы «Культурное пространство» (на 2026—2030 годы.) Сейчас, по словам заместителя министра культуры Сергея Саракача, инвестпрограммой на работы выделено около 9 миллионов рублей, но сумма не окончательная. В ближайшие два года на реставрацию историко-культурной ценности из республиканского бюджета собираются выделить еще 123,5 миллиона рублей.

