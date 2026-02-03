Лукашенко объявил войну фонарям

Лукашенко объявил войну фонарям65
- 3.02.2026, 23:00
Диктатор увидел «путь к войне» в вечернем освещении улиц.
На совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области Лукашенко едва успевал раздавать ценные указания – от плана спасения телят в морозы до освещения улиц, пишет «Салідарнасць».
Диктатор возмутился бесхозяйственностью в сфере уличного освещения.
— Выеду в Острошицком Городке, к примеру, и в других деревнях. Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет.
Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят.
Лукашенко потребовал сделать так, чтобы уличное освещение включали в восемь часов вечера вместо шести, а отключали в семь часов утра.
— Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Ну так имейте в виду, что нам же впереди придется идти. Вам в штурмовых отрядах придется, — цитирует диктатора его пресс-служба.