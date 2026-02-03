3.02.2026, 17:15
NYT: Гренландский кризис по-своему позабавил датчан

  • 3.02.2026, 17:15
Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo

Небольшие подшучивания помогли датчанам справиться с эмоциями.

Кризис с президентом США Дональдом Трампом и его идеей «приобрести» Гренландию вызвал в Дании необычную реакцию — вместо паники — юмор, шутки и даже бойкоты американских товаров, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Местные жители придумали «торты для дураков» — оранжевые пирожные с игривым намеком на Трампа. В центре страны семейная пекарня Kjer’s Brød мгновенно распродавала их, а рукодельницы раздавали выкройки игольниц с лицом американского президента и оранжевыми прядями вместо волос. Также стремительно выросли продажи красных кепок с надписью «MAGA». Только в данном случае MAGA расшифровывается как «Make America Go Away» — «Пусть Америка уйдет».

Но шутки — только верхушка айсберга. Некоторые датчане были настроены серьезно. Ветераны прошли маршем по Копенгагену в знак протеста, а государственное СМИ выпустил руководство по отказу от американских технологий. Приложения UdenUSA и Made O’Meter, позволяющие сканировать товары и избегать американских продуктов, стали настоящим хитом.

«Это тихий протест. Когда чувствуешь себя бессильным, важно вернуть хоть немного контроля», — объясняет один из разработчиков приложения.

Датский юмор традиционно самоироничен. По словам эксперта Мэтте Моллер, в стране привыкли смеяться над собой и над другими, а хвастливый американский президент стал легкой мишенью. «С ним нет смысла спорить — проще высмеять и показать его незначительность», — говорит психолог Пелле Гульдборг Хансен.

Даже торты и мемы помогли датчанам справиться с тревогой, укрепляя чувство контроля и сохраняя национальное достоинство в непростой международной ситуации.

Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина Игорь Эйдман