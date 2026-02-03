Прогресс невозможно остановить 1 3.02.2026, 17:30

Фото: AP

Что сейчас происходит в Иране.

В Иране сегодня поддерживаемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР) режим сумел временно подавить народное восстание, однако его победа иллюзорна. Политически, экономически и социально система уже рухнула, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

За короткое время валютный рынок обрушился, доллар вырос с 70 000 до более чем 1 400 000 риалов. Иранское руководство превратилось в одно из самых дискредитированных в мире, погрузив страну в глубокий упадок и неспособность обеспечивать базовые нужды населения. Даже если нынешний кризис не стал точкой окончательного падения, выживание режима выглядит лишь отсроченным. Судьба властей будет решаться в момент, когда КСИР утратит сплоченность — а это, по мнению наблюдателей, более чем вероятно.

Иранское общество уже много лет демонстрирует готовность к сопротивлению. Первые протесты произошли всего через месяц после основания республики — женщины выступили против обязательного хиджаба. С тех пор страна погрузилась в череду ограничений: запрет на алкоголь и танцы, переполненные тюрьмы, массовые казни политзаключенных, эмиграция лучших студентов и специалистов, вытеснение древнеперсидской истории из образования.

Несмотря на давление, иранцы сохраняли творческий и интеллектуальный потенциал. Писатели, режиссеры, ученые продолжали развиваться, а общество все активнее искало способы менять систему изнутри. Протесты вспыхивали вновь и вновь, особенно после смерти Махсы Амини и движения «Женщина. Жизнь. Свобода», сделавшего обязательный хиджаб фактически несостоятельным.

Январь 2026 года стал переломным моментом. Невыносимый уровень жизни вывел на улицы торговцев и тысячи граждан. Формируется настоящее восстание, которое многие уже называют революцией. В ответ власти отключили интернет и связь, начались массовые расстрелы и аресты. Погибли тысячи, но протест не угас.

Иран стоит на пороге неизбежных перемен, либо падение режима, либо его радикальная трансформация. По мнению наблюдателей, власть может перейти к фигурам из КСИР. Какой будет новая глава — покажет время.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com