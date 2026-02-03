«Белавиа» запустила большую распродажу авиабилетов

«Белавиа» запустила большую распродажу авиабилетов2
- 3.02.2026, 17:41
Скидки до 50%.
Авиакомпания «Белавиа» в честь своего 30-летия объявила месяц распродаж со скидками до 50% от минимальных представленных тарифов. Во вторник, 3 февраля, предлагают улететь в Грузию и Россию, а завтра, 4 февраля, направления изменятся.
Тариф «Промо» будет действовать с 3 февраля по 4 марта. Так, во вторник билеты по сниженным ценам можно купить на эти 2 направления:
Минск–Кутаиси и обратно – от 691 рубля,
Минск–Мурманск и обратно – от 562 BYN (полеты возобновятся в летнем расписании с 28 мая).
Билет со скидкой можно купить как в одну сторону, так и туда-обратно. Акция распространяется на полеты по 24 октября 2026 года. Количество мест на рейсе по тарифу «Промо» ограничено.
В «Белавиа» перечислили нюансы месячной распродажи:
Скидка касается прямых регулярных рейсов авиакомпании.
Она не распространяется на таксы и сборы.
Промокод при покупке билетов на сайте авиакомпании вводить не нужно – билеты по сниженным ценам обозначены светло-зеленым васильком.
Если купили билет туда-обратно, то период между двумя вылетами – максимум 1 месяц.
На билеты, купленные по тарифу «Промо», не действуют скидки для детей в возрасте от 2 до 12 лет.