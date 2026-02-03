Генсек НАТО рассказал о «трех уровнях» гарантий безопасности для Украины 3 3.02.2026, 17:56

2,472

Марк Рютте

Фото: AP

Первый - усиленная украинская армия.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что основная цель гарантий безопасности, которые заработают после перемирия – повысить цену возможного нового нападения на Украину для РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Европейская правда».

Генеральный секретарь отказался комментировать по существу публикацию издания Financial Times о согласованных принципах обеспечения безопасности Украины, хотя признал, что читал ее.

Впрочем, он подтвердил, что сейчас в договоренностях «речь идет о гарантиях безопасности, имеющих три уровня».

По его словам, первый уровень гарантий – это «усиленная украинская армия», которую будет поддерживать финансирование партнеров. «Она, очевидно, будет первой линией защиты, если россияне решат снова атаковать Украину. И мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинское войско было готово к самозащите», – заявил генсек.

Второй уровень, как отметил Рютте – это «коалиция решительных», «которую собрали вместе французы и британцы». Он, впрочем, воздержался от конкретизации того, как она будет действовать в случае нападения, лишь отметил, что цель коалиции – не только обеспечить, что украинское войско будет иметь все необходимое, «но также гарантировать другие шаги».

«И третий уровень – Соединенные Штаты, которые летом сказали, что хотят присоединиться», – завершил объяснение генсек.

Все три уровня должны вместе обеспечить такой объем сдерживания, чтобы дать уверенность, «что нового нападения России не будет больше никогда».

«Я не буду комментировать информацию Financial Times, кроме подтверждения того, что именно это было целью – сделать так, чтобы гарантии безопасности были настолько сильными, что для России новая атака будет очень плохим решением», – подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com