Макрон: Франция готовит возобновление диалога с Путиным на «техническом уровне» 10 3.02.2026, 18:05

Эмманюэль Макрон

Париж ведет обсуждения возможных контактов с Кремлем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на «техническом уровне», несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.

Об этом он сказал во время посещения региона Верхняя Сона во Франции, передает Le Monde.

«Это должно быть подготовлено, поэтому сейчас продолжаются технические обсуждения по поводу подготовки к этому», — заявил Макрон.

По его словам, нужно, чтобы эти переговоры проходили «прозрачно и в консультации» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Важно, чтобы европейцы фактически возобновили собственные каналы обсуждения», — добавил французский лидер.

В то же время Макрон не назвал ни одной даты, поскольку «невыносимые российские бомбардировки» не демонстрируют настоящей готовности России к переговорам.

«Прежде всего, сегодня мы продолжаем поддерживать Украину, которая находится под бомбами, в холоде, во время атак россиян на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, что недопустимо и не демонстрирует настоящей готовности к переговорам о мире», — подчеркнул он.

