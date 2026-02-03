Европа может изменить глобальный финансовый баланс не в пользу США

Европа может изменить глобальный финансовый баланс не в пользу США3
- 3.02.2026, 18:25
Европа владеет американскими активами на сумму $12,6 трлн и является крупнейшим иностранным держателем долга США. На этом фоне возникает вопрос: может ли это стать рычагом давления на Вашингтон? Эксперты утверждают: прямого политического «оружия» здесь нет, но скрытая угроза существует — и она совсем иного рода, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Большая часть европейских активов в США принадлежит частным инвесторам — пенсионным фондам, страховщикам, банкам и управляющим компаниям. Координировать такие портфели политически невозможно. Кроме того, резкая распродажа таких активов ударила бы по самой Европе, рост доходности обрушил бы стоимость оставшихся активов и спровоцировал бы финансовые потрясения на европейских рынках.
Однако это не значит, что рычагов давления нет. Инвесторы могут остановить приток капитала. Американская экономика в значительной степени зависит от постоянного притока иностранного капитала, и именно инвестор влияет на стоимость долга.
Если европейские инвесторы начнут уменьшать вложения в американские облигации, это произойдет тихо и постепенно: меньше новых покупок, больше хеджирования, рост предпочтения к активам в евро и медленное перераспределение портфелей. Именно так за последние годы действовал Китай — не распродавая запасы, а снижая темпы накопления.
Экономические основания для снижения европейского спроса на уже налицо. Возрастают политические риски, включая обсуждение «избираточного дефолта» в США. Уменьшается «удобство» американских бумаг, глобальная торговля становится менее доллароцентричной, усиливаются протекционизм и фрагментация.
В итоге у Европы не имеет мгновенного рычага давления, но есть возможность медленно менять глобальный финансовый баланс. Политикам ЕС остается готовиться: развивать рынок безопасных активов в евро и укреплять механизмы координации резервов. Именно это в перспективе сможет повлиять на мировую финансовую архитектуру.